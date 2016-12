'Pellizcos' por toda la Isla

La suerte no ha querido quedarse en un solo lugar. El bombo de la Lotería de Navidad ha viajado por toda la geografía tinerfeña dejando pellizquitos de euros en diferentes municipios tinerfeños. Hasta ocho administraciones isleñas han repartido la combinación 04536, el segundo premio, cuatro han dado un cuarto, y un total de once han vendido los diferentes quintos con las combinaciones ganadoras. Sin duda, la Isla es ahora un poco más afortunada.

El Sauzal. Si hay una administración a la que le ha sonreído la fortuna este 22 de diciembre esa es la de la Avenida de Las Palmeras, en el Sauzal. Allí, Amelia repartió el cuarto más tempranero, el 59444, un billete de "los feos". "Al tener números repetidos a la gente no le suele gustar", explica la propietaria, quien lleva más de 30 años despachando boletos. Precisamente su hijo, y también trabajador de la administración, Tinerfe Pérez, ha sido uno de los agraciados. "Compré el número por máquina y ahora comparto 20.000 euros con un amigo", revela el tinerfeño.

Pérez aún no sabe en que invertir su pellizquito. "Hoy me voy de tenderete y mañana ya se verá", asegura el joven con una sonrisa de oreja a oreja. No es para menos. El tinerfeño afirma que es la primera vez "que le toca algo". "Juego bastante pero no había tenido mucha suerte hasta ahora", reconoce. Y es que la fortuna se la lleva su administración. "Ya hemos dado un quinto en Navidad, euromillones, primitivas...", enumera la propietaria.

Más segundos. Desde La Orotava hasta Playa San Juan. El segundo premio dejó miles de euros por toda la Isla. En Candelaria, el propietario del local de la buena suerte, Eduardo Pinto, explica que se enteró por sus propios clientes del boleto premiado. "Sabemos que hemos dado seis décimos pero no conocemos a los afortunados", destaca. En el municipio sureño los millones llegaron, también, a través de la máquina. "Ha sido por terminal, una veces los números los piden los clientes y otras es por puro azar", revela.

Algo similar ocurrió en Arico, donde se vendió un trocito de fortuna por máquina. Una de las empleadas de la cafetería de la suerte, Estrella, asegura que la alegría inundó el bar tras el canto de los niños de San Ildefonso. "Todos empezamos a saltar", recuerda la trabajadora quien agrega que "ha habido mucho movimiento toda la mañana".

Además de la gasolinera granadillera, administraciones de Güímar, Playa San Juan (Guía de Isora), Radazul (El Rosario), Las Galletas (Arona) y El Poris (Arico) se hicieron con el segundo.

El resto. Décimos vendidos en El Sauzal, el centro de La Laguna, Finca España, San Isidro, Taco, Alcampo La Laguna, Icod El Alto, Garachico, Guargacho y Adeje también han compartido ilusión este 22 de diciembre. La mayoría de los boletos premiados han sido comprado a través de las terminales lo que hace difícil conocer a los verdaderos protagonista de este bombo.