El Gobierno dice que 30 colectivos participaron en la nueva ley de atención social

La directora general de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Carmen Acosta, recordó ayer que más de 30 los colectivos, asociaciones y colegios profesionales han participado en la elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales y que es la ley que más consenso ha suscitado en las Islas, destacando las novedades y los nuevos derechos que se crean y la apuesta por la justicia social.

Así, quiso salir al paso de las declaraciones de la representante de Redesscan y del Colegio de Trabajadores Sociales de Las Palmas que han criticado la nueva ley "pese a que en las mesas en las que hemos trabajado con ellos nos decían todo lo contrario, y muchas de sus aportaciones, se han tenido en cuenta". "Por ello no entiendo que en estos momentos mezclen el presupuesto que se ha aprobado en el Parlamento con una ley que no tiene ficha financiera aún", dijo.

"No sé si el problema está en que algunos aún funcionan con esquemas desfasados de beneficencia o que no son capaces de aplicar lo que dicen, hay que planificar y priorizar acorde a la realidad y no a utopías, que, por otra parte, todos queremos, pero sin perder de vista la situación actual", aclaró.

Acosta negó las acusaciones y valora el diálogo y trabajo de los trabajadores sociales en general, del colegio de Abogados, del Colegio de Psicólogos, del Colegio de Educadores Sociales y de Abogados de Lanzarote, de Graduados Sociales que, junto con los trabajadores sociales críticos, participaron y siguen participando (aún está en exposición pública) activamente en la elaboración de una ley que es la ley de los colectivos "porque pedimos a los participantes que nos presentaran un texto sobre el que hemos trabajado durante un año en tres mesas sectoriales", y algunas específicas por áreas.