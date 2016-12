Una familia de Los Realejos se lleva "un pellizco" del Gordo de la Lotería de Navidad 2016

A la familia Méndez, de Los Realejos, les ha sonreído la suerte. Cristo Méndez y sus hermanos se llevan un buen "pellizco" del Gordo gracias al décimo que un pariente les trajo de Madrid. Los afortunados solo llevaban un número, el 66513, para esta Lotería de Navidad, pero no les ha echo falta más. "Se me nublaron los ojos cuando vi el premio. Le hablaba a la televisión que repitiera la cifra. No me lo podría creer", asegura Méndez. De momento, toda la familia se ha ido de guachinche a celebrarlo.

Llevan tan sólo cuatro meses al frente de este negocio y al número premiado están abonados varios clientes e incluso los propios dueños, que se han quedado con un décimo.

Esta es la primera vez en la historia de la Lotería de Navidad que el Gordo ha terminado en 13, un número tradicionalmente de la 'mala suerte' pero que hoy ha dado 'la buena' a muchos vecinos de este barrio popular de trabajadores, el de Acacias.

El premio ha salido a las 11.57 horas, en la séptima tabla, y ha sido cantado por Nicol Valenzuela y Lorena Stefan, quienes ya habían dado el primer quinto de este sorteo y casualmente el Gordo del año pasado. Nerea Pareja y Daniel Rodríguez han sido los encargados de mover los bombos para dar el mayor premio de este sorteo extraordinario.