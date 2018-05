Así es el grupo de España en el Mundial de Rusia

El sorteo celebrado en el Palacio del Kremlin de Moscú el pasado 3 de diciembre deparó que España comenzará su andadura en el Mundial de Rusia en el Grupo B. La misma suerte que 'la Roja' corrieron Portugal, Irán y Marruecos, quienes se enfrentarán a los de Julen Lopetegui con el objetivo común de concluir entre los dos primeros y lograr así el billete para los octavos de final.





Portugal

Los jugadores de la selección portuguesa alzan el trofeo de campeones de Europa. Foto: Reuters

Irán

Marruecos

Los jugadores de Marruecos celebran el pase a la fase final del Mundial de Rusia. Foto: Reuters

Elarrancará la actividad para los cuatro participantes de este grupo con el duelo entre Marruecos e Irán, a partir de las 17:00 horas de la tarde. Apenas unas horas después,que se celebrará en la localidad de Sochi.Se trata del partido más complicado que tendrán que afrontar los de Julen Lopetegui en esta primera fase, ya que los lusos llegan comoy con el claro objetivo de mejorar notablemente el resultado obtenido en Brasil (no pasaron de la fase de grupos) paraes, sin duda alguna, el líder de una selección portuguesa, que ha alcanzado su mejor versión de la mano del técnicoEl preparador luso ha dotado al equipo de un carácter defensivo con el que, además de lograr el primer título de su historia,disputados es la carta de presentación de un conjunto que mezcla la veteranía de hombres como, con figuras en auge como. Un duro rival para el debut en esta Copa del Mundo.El segundo duelo para España se disputará en la ciudad de Kazán, ela partir de las 20:00. Su rival será la selección iraní, un conjunto que llega a Rusia con el difícil objetivo depero que promete dar guerra.No en vano, se trata de unapara un equipo asiático que nunca antes había conseguido clasificarse para dos mundiales de forma consecutiva. Esto cambió con la llegada deal banquillo en el año 2011, un técnico veterano para un equipo que buscaba reinventarse.El entrenador portugués está sabiendo sacar el máximo a una. Buena prueba de ello es la brillante fase de clasificación firmada por los iraníes, en la que no han conocido la derrota y han acumulado la friolera deNombres como el joveno el también delanterobuscarán sorprender a 'la Roja', aunque la mayor virtud de los asiáticos reside en su enorme fortaleza defensiva.La primera fase del campeonato concluirá para los hombres de Lopetegui con el encuentro ante Marruecos. Este llegará ely mantendrá el mismo horario que los dos anteriores, las 20:00 horas.El conjunto africano afronta la cita de Rusia con la máxima ilusiónMucho ha llovido desde aquella Copa del Mundo de 1998 celebrada en Francia en la que no lograron pasar de la fase de grupos, pero en esta ocasión su reto volverá a serEl entrenador francésha devuelto la alegría a una selección que cuenta con nombres comoademas de cinco jugadores que desempeñan su labor en España:y los guardametas