Juan Díaz se inició en el Carnaval en 1972, en una murga se que creó fuera de concurso. Se disfrazaron con unos ponchos de mexicanos. "Los ponchos los hizo mi madre con mantas del cuartel", recuerda. Cantaban en la calle Miraflores, pasando el sombrero. Las medias pesetas y los medios duros se los repartían entre todos. En 1973, junto a su hermano Lalo, se unieron al proyecto de Ni Pico Ni Corto infantil. Ensayaban 18 niños en la terraza de Domingo Ortega Macías. Allí estuvieron hasta 1978, cuando cogieron la casa en San Martín. Fue el año de la fundación de Ni Pico-Ni Corto y Ni Corto-Ni Pico. De 1973 a 1990, Ni Pico salió a la calle hasta la muerte de Abelardo. Luego volvió entre 1994 y 2000. Después de esta etapa viene un intervalo corto en Chinchosos. Y en 2004 formó parte La Traviata. De todos los que fundaron Traviata muchos se fueron pero él sigue ahí, junto a Basilio Peraza. El año que viene cumplirá 47 años en el Carnaval.

¿En qué han cambiado las murgas?

La evolución ha sido grande. Cuando yo me inicio en las murgas, estas cantaban a una voz. Hasta la época de Chichiriviches y Singuangos, que rompen en el apartado musical. Desde ese momento se empieza a cantar con varias voces y sketch. Me vienen a la mente los cabezones de Super Manuel, de Singuangos, en la Plaza de Toros.

¿Las murgas se han olvidado de hacer reír?

Desde la época de Víctor El charanga (Ni Fú Ni Fá), las letras incluyen sátira y chispas de humor. Pero el único humor de verdad que he visto en las murgas es el de Triqui Traques, que ha seguido Triquikonas y en los primeros años Ni Picas Ni Cortas con la canción Las focas. También Ni Pico Ni Corto con El tartaja y Manolo el macarrón. Las murgas nacieron para criticar. Para hacer reír están las chirigotas en Cádiz o aquí la Canción de la risa.

¿Considera que el boom murguero se está desinflando?

Creo que no. No he visto una final en la que faltara público. Me acuerdo de un boom en la época de las comparsas. La Plaza de Toros se llenaba hasta la bandera. Las comparsas sí han pegado un bajón. Vas al concurso y no lo ves lleno.

¿Qué cambiaría del concurso de murgas?

Las murgasno queremos elegir un jurado. Ese marrón se lo dejamos a Fiestas. El único pero que pongo sobre el jurado es que a veces ponen a personas que no tienen ni idea de lo que es una murga. Habría que hacer algo para que tengan un poco de conocimiento. Ha habido años en los que algunas murgas han hecho un buen trabajo, como Desbocados hace tres años con la canción dedicada a la lucha canaria, y se quedaron fuera. También es verdad que a veces las murgas se ciegan en vetar sin darse cuenta que en todos los sitios hay amigos de murgueros, da igual de la que sea. Se podría plantear bajar el minutaje de cada murga, para que sea inferior a los 30 minutos; o cantar sólo una canción en la fase, pero la verdad es que estar seis meses ensayando para cantar una canción no tendría mucho sentido. Yo dejaría el concurso tal y como está solo bajando el minutaje o con menos murgas en la final para hacerlo más dinámico.

¿Cree que hay murgas que pasan a la final por el nombre?

Sí, es algo que siempre he dicho. Estoy en una murga que empezó de la nada y nos ha costado mucho llegar hasta aquí. No considero que Bambones y Traviata se tuvieran que quedar fuera de la pasada final pero de 200 quinielas que hablaban en las radios y redes sociales, 199 acertaron y una falló, que sería la de los seis que estaban sentados en la mesa.

La Traviata lleva dos años sin meterse en la final ¿esperan volver a ella el próximo Carnaval?

Desde que nacimos, nuestra idea siempre es darlo todo y estar en una final. Ese es un gran premio. Nos consideramos una murga a la altura de las grandes. Pocas murgas pueden decir que en 14 años han conseguido los premios que hemos logrados nosotros. Hay murgas que llevan 30 o 40 años y no tienen un Premio Criticón. La Traviata, gracias a nuestro letrista, Carlos Casanova, tiene dos. Un segundo, dos terceros y un accésit de interpretación; más un primero y un accésit de presentación. En 14 años está bastante bien. Llevamos dos años fuera de la final, no porque no hayamos querido y a la gente no le haya gustado, pero el jurado no ha considerado lo mismo.

¿La Traviata prepara una revolución para 2019?

La Traviata va a seguir siendo fiel a su estilo. Lo que hemos cambiado de José Antonio González a Carlos Casanova en las letras es que hemos pasado de ser muy críticas a tener unas chispas de humor e ironía. Vamos a estar como siempre dando caña, con sus golpes de humor y crítica. La Traviata va a morir cantando y criticando. La única revolución es que vamos a ir con más ganas que nunca , con mucha ilusión para que llegue el año que viene, ya que llevamos dos años con una espinita clavada.