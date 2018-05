Chicharrada, mojo y Pepe Benavente

Un año más el Mercado de Nuestra Señora de África se suma a los actos festivos de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife para conmemorar el Día de Canarias. Y como ese día, el próximo miércoles 30 de mayo, es festivo y el mercado de abastos de la capital tinerfeña cierra sus puertas, como el resto de la mayoría de comercios para que el personal lo celebre en familia, desde la Cooperativa La Recova se ha vuelto a organizar, un año más, diferentes actos festivos para festejarlo en las jornadas previas.

En la mañana de este sábado, el Mercado de Nuestra Señora de África abrió sus puertas e invitó a todo aquel que quiso acercarse a un plato de chicharros asados, con papas arrugadas y mojo de cilantro en el patio central, que se llenó de clientes y de muchos noveleros que quisieron acompañar a toda la familia del Mercado. Las colas no se hicieron esperar para hacerse con un plato y sentarse en el patio a degustarlo. En total cinco cajas, que deben ser al así como 30 kilos de pescado –a ojo de buen pescadero–.

Y el Mercado, que sabe que para ser y hacer feliz a su gente hay que alimentar también el alma, quiso contar con un invitado muy especial para amenizar buena parte de la mañana cantando todos sus éxitos: Pepe Benavente.

Pero la de este sábado, no será la única jornada que el Mercado de Nuestra Señora de África abra para festejar el Día de Canarias. El próximo martes, día 29, lo hará en horario nocturno, lo que dará un ambiente muy especial a este entorno.

El Mercado, más conocido como La Recova, fue inaugurada a principios de 1944 y es obra del arquitecto José Enrique Marrero Regalado y posee un estilo neocolonial. Este año cumple su 75 aniversarios y, además, ha sido galardonada con la Medalla de Oro de Canarias, por lo que el ambiente en este año es especialmente emotivo para todos aquellos que lo viven desde dentro.

La presidenta de La Recova, Estefanía Hernández, señaló que "como el Mercado está cerrado el día 30, desde hace muchos años lo celebramos días antes de esa fecha y en esta ocasión ha coincidido con que se celebre en la jornada de este sábado y, el martes también abriremos en horario nocturno".

Hernández destacó que "este está siendo un sábado bueno, hay bastante gente haciendo sus compras y como no, disfrutando de la música de Pepe Benavente y de los chicharros, papas y mojo".

La presidenta del Mercado de Nuestra Señora de África también destacó que se seguirá apostando por las "aperturas nocturnas". "Tenemos previstas ocho al año y esperamos seguir creciendo. Con esta iniciativa, ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de disfrutar de una jornada diferente, entre las siete de la tarde y la una de la madrugada, en un ambiente tranquilo y acogedor, y rodeados de productos de calidad", añadió Hernández.

Estefanía Hernández auguró que el próximo martes por la noche "el Mercado se llenará de público porque es una actividad diferente que llama mucho la atención por el horario especial. Si es como la última vez que el Mercado abrió por la noche, éste se rebosará como entonces, que no cabía un alma más. Fue en la noche del último Plenilunio, y eso que llovió, pero a la gente le daba igual mojarse porque de aquí no se iba nadie", aseguró para añadir que "los tenderos están muy contentos con las actividades que se hacen para dinamizar el Mercado porque no cabe duda que se aumenta el flujo de gente que pasa por aquí", concluyó.