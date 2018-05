"No tiene pies ni cabeza decir que el Carnaval de Santa Cruz es sexista"

Desde el año 1958, Esteban Reyes forma parte del mundillo del Carnaval chicharrero. Comenzó en la calle del Humo, en un grupo de gente que se disfrazaba con guantes, antifaces, todos tapados y tocando sandungas, maracas y panderetas. Las comparsas empezaron en el año 1966, cuando Manolo Monzón vino de Venezuela y trajo en su cabeza la idea de crear unos grupos que había visto en unos vídeos del carnaval de Brasil. Al volver a Tenerife, Monzón lo llamó: "Esteban, he visto esto y quiero formar este tipo de grupos en el Carnaval de Santa Cruz". Tanto tiempo después, Esteban Reyes recuerda sobre aquella propuesta: "En un principio le dije que no pero no sé por quién que me convenció y dije sí a Rumberos". La idea de Manolo Monzón fue seguida por Esteban Reyes e Ignacio Vázquez, que se pusieron manos a la obra para formar la comparsa pionera del carnaval chicharrero. Reyes estuvo cinco años en Rumberos hasta que creó Brasileiros en 1971.

¿Por qué creó la comparsa Los Brasileiros?

Muchos nos fuimos de Rumberos para crear Brasilerios, como Juan, Sasá, Changeles, Felipe, Suso? Un montón de gente conocida. Este grupo decidió irse de Rumberos para crear otra comparsa. Con el tiempo Suso formó Los Tamanacos y Felipe, la Agrupación Teide. Pero yo soy el único que ha seguido durante todo este tiempo.

¿Considera que las comparsas han perdido su esencia?

Sí, han perdido la esencia. Ya no son comparsas, son tablas de gimnasia. Los bailes no son lo que eran, al igual que la música. Se ha perdido la salsa o la rumba. Últimamente les ha dado por el inglés o el brasileño. Yo al coreógrafo de este año, que es un chico cubano, bailarín de Tropicana, lo veo muy entusiasmado con el proyecto. Le comenté que quiero ritmos latinos para el repertorio de la comparsa de este año. Quiero baile como el de antes.

¿El Carnaval se está moviendo sólo por dinero?

Si, y no me hable de eso porque los músicos se llevan un montón de dinero y la batucada te pide una barbaridad. El coreógrafo hay que pagarlo. Por eso yo paso de premios. Lo que quiero es salir de nuevo con Brasileiros a divertirme, a conservar el local y a pasarlo bien. El 90 por ciento del trabajo lo hago yo. Gracias a eso, porque si no no da el dinero de la contratación. A la gente no se le puede pedir cuota ya, porque muchos no tienen dinero, por falta de trabajo. Lo único que les pido es que vendan algunos décimos de Lotería para la ayuda a los zapatos. De resto, el que se vuelve loco para buscar las perras soy yo. Pero no le debo nada a nadie.

¿Cómo ha visto la evolución del Carnaval desde que sus comienzos?

Algunas cosas son positivas pero hay otras que son imposibles de cambiar, como la misma Cabalgata. No hay Dios que la cambie. El Carnaval de día ha sido un acierto, como además este próximo año quieren añadir el domingo de Piñata para que salgan los grupos ,ya que opinan que ese día no hay nada, sólo el festival que hace El Recreo. Quieren que los grupos salgan desde varios puntos, para reunirnos en la Plaza de La Candelaria, para hacer una buena batucada y terminar con los fuegos. Para que haya un poco de ambiente el último día de Carnaval, me parece bien esta idea.

¿Es más comparsero de escenario o de calle?

El Ritmo y Armonía es uno de los actos más bonitos del Carnaval. Soy un comparsero de la calle. En el escenario yo no hacía un concurso de interpretación, sino el de presentación. La interpretación la pasaría para la calle. Pero hoy en día el premio de interpretación es el que todos quieren. Yo opino que si te dan un premio, genial, pero si no, a seguir, que aquí no ha pasado nada. Lo bonito es la calle. ¿Qué hace una murga en la Cabalgata o el Coso? Desfilar a ritmo de bombo. Sin embargo, las comparsas ambientan la calle. Quizás hay que cuidar más a las comparsas, porque hay mucha gente desanimada.

Sobre la última polémica, ¿considera sexista el Carnaval?

Esta afirmación no tiene ni pies ni cabeza. Claro que no. En el Carnaval, al igual que en las Fiestas de Mayo, se busca una fantasía o un traje más bonito, no si la chica es guapa o alta.

¿Considera que el doble set de sonido era el impulso que le faltaba al concurso de comparsas?

Con la cantidad de instrumentos que ahora mismo tienen las comparsas, este hecho ha creado más dinamismo en el concurso. Ha llegado a terminar a las seis de la mañana y eso no puede ser. Hace dos años, el jurado obligaba a las fantasías a subirse al escenario entre grupo y grupo y esto ralentizaba también el concurso.

¿Volveremos a ver a Brasileiros encima del escenario en 2019?

Si Dios quiere, sí. Estoy preparando todo para el próximo Carnaval. Sólo me faltan algunos componentes, que espero que se animen a venir a una de las comparsas con más historia del Carnaval.