El letrado Eduardo Ranz ratifica la demanda contra el Ayuntamiento de Santa Cruz

El letrado madrileño Eduardo Ranz, especialista en procesos de Memoria Histórica, ha ratificado la demanda presentada en el Juzgado contra el Ayuntamiento de Santa Cruz, debido a que "no ha habido respuesta alguna por parte del Consistorio para intentar llegar a un acuerdo".

En noviembre de 2017, Ranz, conocido por las acciones jurídicas que ha emprendido en más de 300 municipios del país en defensa de la Ley de Memoria Histórica, presentó un derecho de petición en el Ayuntamiento de Santa Cruz para que se elaborase un catálogo de vestigios de exaltación de la guerra civil y dictadura. Asimismo, solicitó la resignificación o retirada del conocido como monumento a Franco, situado en la avenida de Anaga.

En marzo de este año, y a raíz de que el Consistorio chicharrero no diese ningún paso al respecto, el letrado madrileño llevó al Ayuntamiento de la capital tinerfeña ante los tribunales. Dos meses más tarde, "y ante el silencio otra vez del Consistorio", Ranz ha decidido ratificar el recurso contencioso-administrativo presentado.

Según el abogado, existe una voluntad clara por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de no cumplir la Ley de Memoria Histórica y de continuar con este litigio. "Nadie se ha puesto en contacto conmigo; no hay interés por llegar a un acuerdo; no se ha aportado ningún tipo de documentación; y el Consistorio ha designado a un abogado. Por lo tanto, está clara la voluntad del Consistorio", explica Eduardo Ranz a La Opinión de Tenerife.

En la demanda, el letrado madrileño exige la elaboración del citado catálogo por parte del Ayuntamiento chicharrero y que la simbología del monumento a Franco de la avenida de Anaga sea redefinida, y "si esto no es posible, pues que sea retirado". Ranz acusa al Consistorio de Santa Cruz de Tenerife de mantener vestigios de exaltación de la guerra civil y la dictadura y, por lo tanto, "de incumplir la Ley de Memoria Histórica".

"El 20 de noviembre de 1975 falleció Francisco Franco Bahamonde. Según el Código Civil, los honores y distinciones tienen eficacia jurídica mientras haya vida. En el momento del fallecimiento deben ser retirados. Por tanto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incumple el Código Civil desde hace 40 años. Mantener el monumento a Franco es incumplir el Código Civil desde hace 40 años e incumplir, desde hace diez, la Ley de Memoria Histórica", ha manifestado el letrado madrileño.

Este añade que, "independientemente de la cuestión legal, es impresentable que en la actualidad tengamos que explicar que un monumento dedicado a Franco es exaltación al franquismo". "La necesidad de labor de pedagogía y buena educación se hacen evidentes", agrega el abogado.

Eduardo Ranz destaca que con otros ayuntamientos, contra los que también se han presentado recursos en el Juzgado, "sí se ha logrado llegar a un acuerdo jurídico-político". Sin embargo, insiste el abogado, "el Consistorio de Santa Cruz no tiene intención alguna de hacerlo".

En su momento, el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, señaló que se habían encargado varios informes sobre dicho monumento para poder tomar una decisión al respecto.

Tras la ratificación de la demanda, el Ayuntamiento capitalino deberá presentar ahora las alegaciones que considere oportunas.