Santa Cruz insta al Estado y al Gobierno canario a cambiar las políticas de empleo

La capital tinerfeña acoge, por primera vez, la celebración del Foro de Ciudades por el Empleo, una iniciativa con la que diferentes municipios de España comparten experiencias para mejorar la eficacia de las políticas de empleo y formación. En este sentido, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, apuntó ayer, durante la inauguración del foro y aprovechando la presencia de la portavoz de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, Virginia Barranco, del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y del presidente accidental del Cabildo, Aurelio Abreu, que "es necesario cambiar el enfoque de las políticas de empleo, pues la solución no está en contratar a desempleados solo durante unos meses, pues después vuelven a la calle".

El regidor chicharrero instó a todas las administraciones "a ir más allá, estableciendo programas de formación, acompañamiento e inserción laboral, que permitan a los desempleados conseguir un trabajo de calidad en una empresa privada, con un salario digno". Señaló que así se está haciendo desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo. Asimismo, Bermúdez también comentó que es "importante" que el resto de administraciones públicas tengan "muy en cuenta la perspectiva municipal en políticas de empleo, pues los ayuntamientos somos los que conocemos la realidad de nuestros vecinos y somos la puerta a la que estos tocan para que sus peticiones sean atendidas".

Destacó, en relación al número de desempleados en el municipio chicharrero, que se sitúa por debajo de las 23.000 personas, que "las cosas van mucho mejor que hace algunos años". Eso sí, el alcalde admitió que "aún persiste una alta cifra" de ciudadanos que no tienen trabajo que, "mientras que para las administraciones es una cifra macroeconómica, para las administraciones locales tienen nombres, apellidos y cicatrices de una crisis que no ha terminado de cerrarse y cuya mejoría no acaba de llegar a los bolsillos de los desempleados". "No es suficiente con una política de contratación temporal para los trabajadores, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Es necesario ir más allá, apoyar el emprendimiento y acompañar al desempleado en su itinerario de inserción para que consigan un trabajo de calidad con un salario digno", insistió.

La XX edición del Foro de Ciudades por el Empleo, que arrancó ayer en el Recinto Ferial y que concluirá hoy, ha sido organizada por dicho foro y por el área de Empleo del Cabildo. Estas jornadas, en las que representantes de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria han expuesto el programa de colaboración de las grandes ciudades de Canarias en materia de empleo, G4, cuentan con la participación de diferentes expertos nacionales.

El director técnico del foro, Jaime López, explicó durante la inauguración que con esta iniciativa se "pretende facilitar la colaboración y mejorar la eficacia en la lucha contra el desempleo desde el ámbito local, y aprovechar las actuaciones que desarrollan los ayuntamientos en materia de formación y de inserción". Además de las experiencias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, también se contó con las de Valladolid, País Vasco, Madrid y Barcelona.

Por su parte, el presidente del Gobierno canario manifestó durante el foro que "para atajar el problema del desempleo se necesita una administración más justa que reparta riqueza vía impuestos y empleo, además de un cúmulo de soluciones heterogéneas para un problema también heterogéneo".

"En los últimos tres años, han salido 100.000 personas de las listas de desempleo y Canarias está 4 ó 5 puntos por encima de la media nacional en cuanto a la creación de empleo estable y de calidad, pero no nos conformamos con eso. Tenemos que seguir trabajando para que los empleos que se creen no dependan únicamente del turismo, sino también de sectores como la investigación y el desarrollo o el sector industrial", dijo.

El presidente accidental del Cabildo apuntó que es necesario "coordinar empleo, servicios sociales y, sobre todo, inserción laboral, que es lo que ha hecho fuerte al Cabildo", destacando iniciativas como Barrios por el Empleo o el Plan de Acción por el Empleo de Tenerife.