Fiestas anuncia que el Carnaval tendrá en 2019 una despedida como se merece

El Carnaval de Santa Cruz tendrá en 2019 una despedida "como se merece". La concejal de Fiestas, la nacionalista Gladis de León, anuncia a la opinión de tenerife que el Ayuntamiento está planeando con los grupos carnavaleros (comparsas, murgas, agrupaciones musicales y rondallas) "recuperar el esplendor del último domingo de la fiesta, el de Piñata".

Se están barajando varias posibilidades, según explica la edil, entre las que se encuentran la celebración de una gala de despedida, en la que intervengan los grupos, o de una verbena, con la actuación de una o varias orquestas, para que los más noveleros digan adiós al Carnaval "bailando". Asimismo, la fiesta de despedida también podría incluir el anuncio de la temática del Carnaval de la edición de 2020. Lo que sí tiene claro ya el Organismo Autónomo de Fiestas de la capital es que los actos tendrían lugar por la tarde.

Hasta ahora, el domingo de Piñata ofrece, tras un sábado completo de diversión con el Carnaval de Día y la última fiesta nocturna en la calle, el concurso y desfile por la ciudad de automóviles antiguos, a partir de las diez de la mañana; una fiesta de despedida en el Círculo de la Amistad XII de Enero, a las 17:00 horas, y la exhibición pirotécnica en la plaza de España, a las nueve de la noche.

"También actúan algunos grupos carnavaleros en diferentes puntos de la ciudad, pero tenemos que reconocer que es muy poca la gente que ese domingo disfruta de Santa Cruz y de la despedida del Carnaval chicharrero . Por ello, creemos que ha llegado el momento de celebrar una gran fiesta de despedida en la calle. No se trata de llevar a cabo otro Carnaval de Día, sino de un acto o de una verbena con lo que nos marchemos a lo grande", manifiesta Gladis de León.

La responsable del Organismo Autónomo de Fiestas aprovecha para recordar que a principios de abril el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, abrió la ronda de contactos con los grupos para empezar a preparar el Carnaval del próximo año. Son varias las propuestas que han aportado los grupos, como el hecho de reforzar la programación carnavalera para las familias con hijos y mejorar aspectos organizativos de la Cabalgata.

En este sentido, la concejal Gladis de León indica que desde el Ayuntamiento se está buscando la fórmula para que la Cabalgata sea más amena y para que no existan "problemas de organización". "Es cierto que el desfile va muy lento y que de un grupo a otro suele haber mucho tiempo y espacio por medio. Vamos a intentar que los participantes no se paren a realizar coreografías, sino que estas se lleven a cabo desfilando, para que no haya ningún tipo de parón y todo sea más fluido", añade la edil nacionalista.

La concejal de Fiestas aprovecha para señalar que también en 2019 el Ayuntamiento de la capital realizará un importante esfuerzo para contar en el Carnaval chicharrero con la actuación "de importantes artistas a nivel nacional e internacional". De León recuerda que este año participaron en el Carnaval de Santa Cruz la cantante puertorriqueña Olga Tañón y los cubanos Gente de Zona. "Continuaremos en esta línea, tanto para la Gala de elección de la Reina adulta como para la fiesta en la calle", agrega la edil.

Con respecto a la polémica suscitada a raíz de que Sí se puede tachara de "actos sexistas" a las galas del Carnaval y de las Fiestas de Mayo, así como a los certámenes de belleza de los barrios, la concejal Gladis de León insiste en defender dichos actos, dejando claro que "no hay nada de sexista en ellos". Aún así, tanto la edil de Fiestas como el propio alcalde han manifestado en varias ocasiones que el Ayuntamiento está abierto al diálogo y al debate en este sentido. Incluso, De León no descarta estudiar la posibilidad de crear una gala para elegir al rey del Carnaval.

Por último, la concejal responsable del Organismo Autónomo de Fiestas recuerda que aún sigue abierto el plazo para la recepción de trabajos que participarán en el concurso del cartel del Carnaval 2019, inspirado en las profundidades marinas. Dicho plazo se abrió el pasado 26 de marzo y se cerrará el 8 de junio.

Puede participar en el concurso cualquier persona, artista o diseñador, de manera individual o en equipo. Cada concursante sólo podrá presentar un único trabajo con su lema o título correspondiente. La inscripción y los trabajos deben representarse en el Registro General de Fiestas, en la calle de La Noria, de 9:00 a 13:00 horas.