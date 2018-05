El Carnaval de Santa Cruz, etiquetado como sexista en internet tras la polémica de Sí se puede

El Ayuntamiento mantendrá las galas del Carnaval y de las Fiestas de Mayo

El Carnaval de Santa Cruz y las Fiestas de Mayo aparecen en internet entre las imágenes de actos sexistas que ofrece Google. La concejal de Fiestas, la nacionalista Gladis de León, reprochó a Sí se puede, este jueves durante la Comisión de Control del Ayuntamiento, que "se haya dañado" la imagen exterior de la capital chicharrera, y "el trabajo y la ilusión de miles de personas", a raíz del debate suscitado por la utilización del término "sexismo" para las fiestas del municipio. La propia edil mostró en la Comisión de Control una captura de internet en la que las galas de las reinas del Carnaval y de Mayo están etiquetadas ahora por Google como "actos sexistas".

El grupo de Gobierno, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), lamentó que "se haya llegado hasta el punto de perjudicar la imagen de Santa Cruz ante el mundo entero" y defendió, una vez más, que "los actos de las fiestas de la capital no son sexistas, ni los del Carnaval ni los de Mayo". En este sentido, la concejal Gladis de León dejó claro este jueves que "el Ayuntamiento mantendrá las galas de elección de las reinas, por mucho que Sí se puede haya pedido que se acabe con ellas".

Todo comenzó el pasado 4 de mayo, cuando el grupo municipal Sí se puede envió un comunicado a los medios de comunicación para anunciar la solicitud de comparecencia, en la Comisión de Control, de la edil de Fiestas, para que esta explicase si se han tomado medidas para "acabar con los actos sexistas en las fiestas de la capital". El título del comunicado fue el siguiente: "Sí se puede rechaza el sexismo patente en las fiestas de Santa Cruz". La concejal ecosocialista Asunción Frías detalló a La Opinión de Tenerife que se refería a las galas de las reinas del Carnaval, tanto adultas como infantiles, a la elección de la reina de las Fiestas de Mayo, y a los certámenes de belleza de los barrios.

La polémica estalló en los medios de comunicación y en las redes sociales. Se acusó a Sí se puede, a cuya concejal se le dedicó hasta un vídeo, de querer acabar con el Carnaval chicharrero y con las tradiciones de la capital. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, salió en defensa de los actos festivos del municipio, aunque dejando una puerta abierta al debate. La edil de Fiestas señaló que, incluso, se podría estudiar la posibilidad de crear una gala para elegir al rey del Carnaval.

Sí se puede aclaró entonces que su intención no era acabar con las fiestas, sino "abrir un debate" y "reconvertir los actos sexistas en otro tipo de actividades igualitarias, inclusivas y beneficiosas para el conjunto de la sociedad". Pero según el grupo de Gobierno, el daño ya estaba hecho.

Este jueves, 10 de mayo, durante la Comisión de Control, el portavoz de CC, José Alberto Díaz-Estébanez, acusó a Sí se puede de utilizar este debate como "propaganda política" y de intentar imponer sus criterios mediante acusaciones "insultantes para el pueblo de Santa Cruz". "Pero, afortunadamente, el Carnaval chicharrero es demasiado grande y fuerte para ser utilizado como herramienta política. No tendrán ustedes reinas magas a lo Carmona ni galas a lo Frías. Y espero que nunca lleguen a tener responsabilidades políticas para que puedan destrozar las galas de las fiestas de Santa Cruz", añadió el edil nacionalista.

El portavoz del PP, José Carlos Acha, criticó a Sí se puede "por intentar adoctrinar" a la sociedad sobre lo que son actos sexistas. "Lo que están haciendo es aberrante. Ya solo les falta que pidan que se prohiba a los niñas que vean Blancanieves o Cenicienta y que solo vean Lara Croft", agregó.

Por su parte, la edil de Sí se puede Asunción Frías insistió en que su partido no pretende "cargarse ninguna tradición, sino actualizarla". "Esto para mí ha sido muy duro, por las acusaciones que he recibido, pero al menos hemos logrado nuestro objetivo, abrir el debate. Solo estamos pidiendo que, por ejemplo, se hagan galas mixtas, en las que puedan participar niñas y niños, ya que lo que se está eligiendo, tal y como lo ha dicho el grupo de Gobierno, son las fantasías, los trajes", apuntó Frías.

La concejal de Fiestas señaló que el Ayuntamiento está abierto al diálogo y al debate, pero "no es justo el daño que se le está haciendo a nuestras fiestas". "Por ejemplo, ya estamos trabajando para convertir el concurso de trajes típicos de Mayo, en el que participan niñas y niños, en una gala. Y en un futuro se puede estudiar la elección de un rey del Carnaval o la celebración de actos mixtos. Pero, de momento, las galas de las reinas no se toca. No voy a permitir que se las tache de sexistas, pues yo misma fui candidata en una de ellas. Representan una parte importante de las tradiciones de la ciudad y en ningún caso reproducen conductas sexistas o machistas", concluyó Gladis de León.