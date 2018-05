El Ayuntamiento de Santa Cruz saca de la calle a diez indigentes y se convierten en inquilinos

En la actualidad, duermen en las calles del municipio chicharrero 80 personas

El Ayuntamiento de Santa Cruz ya ha puesto en marcha en la ciudad el innovador proyecto Housing First, iniciado en Estados Unidos y Canadá, para sacar de la calle a personas sin hogar en situación de máxima vulnerabilidad. Seis de los diez pisos que se han logrado alquilar en el marco de esta iniciativa, que se encuentran en diferentes puntos de la capital, distribuidos en los cinco distritos, ya han sido entregados a seis ciudadanos que dormían en las calles de Santa Cruz. Los otros cuatro serán adjudicados en breve.

Así lo anunciaron ayer la primera teniente de alcalde, Zaida González, y el concejal de Atención Social, Óscar García, ambos del PP, durante una visita a una de las viviendas ya habitadas. Estos destacaron que, con este proyecto, el municipio chicharrero "se sitúa a la vanguardia de las políticas sociales de atención a las personas sin hogar" y pidieron al resto de municipios de Canarias que sigan el ejemplo de Santa Cruz y de Arona, cuyo Ayuntamiento también se ha sumado a este innovador método.

González y García recordaron que la financiación de este proyecto, gestionado por la Fundación RAIS y por la Asociación Provivienda, corre a cargo del Gobierno central y del Ayuntamiento. La inversión asciende a 700.000 euros para un plazo de cuatro años, "aunque nuestra intención es prorrogarlo y ampliar el número de pisos en un futuro", señaló la primera teniente de alcalde.

A través del programa Housing First, se ofrece un "nuevo y verdadero hogar a personas que carecían de él y que se encontraban en una situación de máxima vulnerabilidad, además del apoyo constante de profesionales sociales, con el fin de que recuperen su vida", explicó el delegado de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez. El proyecto va dirigido a indigentes que están en peor situación y llevan al menos tres años durmiendo en la calle, tienen problemas de salud mental o de adicción al alcohol o las drogas, o tienen una discapacidad grave.

Lo primero que se hace es buscar los pisos, diez en el caso de Santa Cruz. El delegado de Provivienda admitió que no ha sido fácil encontrar diez viviendas de alquiler en la capital tinerfeña para este programa. "Además, los precios son altos, pero no creo que solo sea debido al efecto del alquiler vacacional, sino también por la propia Ley de Arrendamiento, por la falta de un Plan Canario de Vivienda y porque el sector de la construcción no se ha reactivado del todo. Por eso, agradecemos la colaboración a los propietarios que finalmente nos han aportado, a cambio de una renta mensual, sus pisos para este proyecto. Ellos ponen sus casas en el mercado del alquiler y al mismo tiempo colaboran en una iniciativa social muy importante", añadió Rodríguez.

Las personas sin hogar a las que se les entregan los pisos, que contribuirán a sostenerlos con el 30% de los ingresos que tengan, son seleccionadas por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS). Ya se han elegido a seis y ahora se seleccionarán a otras cuatro. "Se les ofrece un hogar permanente. Un hogar que es un piso en un barrio normal de la ciudad, con vecinos comunes, con un entorno habitual para cualquier persona. Es una inmersión de un ciudadano sin techo en un contexto de vida común, que no estigmatiza a la persona, sino que favorece su inserción social", manifestó el edil de Atención Social.

Tanto Óscar García como la primera teniente de alcalde destacaron el "enorme esfuerzo que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se está haciendo para atender este fenómeno crónico y urbano". "Pero sería muy saludable que otras instituciones con competencias en la materia, como el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos de otros municipios, nos apoyasen y también se sumasen a esta iniciativa. La capital tinerfeña no puede atender y sostener sola a estas personas, que también vienen desde otros municipios y desde otras islas", señaló Zaida González.

Santa Cruz de Tenerife acoge el único albergue para personas sin hogar que existe en la Isla, el cual ofrece 97 plazas para dormir, y un centro de máxima exigencia, con 20 plazas. Además, en la actualidad, en las calles del municipio están durmiendo unas 80 personas. "Contamos también con distintos recursos de vivienda para jóvenes, madres y familias en situación de exclusión social, sin olvidar las prestaciones económicas directas de ayuda al coste de la vivienda. Sumando todos los recursos, el Consistorio chicharrero ayuda a más de 800 familias a vivir en un hogar propio", informó el edil de Atención Social.

A dichos recursos se une ahora este innovador proyecto, con el que 10 indigentes dejan la calle para convertirse en inquilinos. El programa Housing First se empezó a aplicar en Estados Unidos hace 25 años y sus resultados "han demostrado que existe una respuesta de éxito al fenómeno urbano crónico de las personas sin hogar", según apuntó el delegado de Provivienda. Este explicó que los estudios indican que los beneficiarios de este programa recuperan su vida y el contacto con sus familias.