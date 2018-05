Santa Cruz acepta estudiar propuestas como una Gala del Rey del Carnaval

Sí se puede plantea que en las galas de las reinas del Carnaval puedan participar mujeres y hombres, y niñas y niños

Dejando claro que "ni las galas del Carnaval ni la elección de la reina de las Fiestas de Mayo son actos sexistas", el Ayuntamiento de Santa Cruz está dispuesto a dialogar y a estudiar opciones que "supongan una mejora de nuestras fiestas". Así lo anunciaron este lunes, 7 de mayo, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la concejal responsable del área, Gladis de León, también de CC, tras un largo fin de semana en el que la polémica sobre la petición del grupo municipal Sí se puede, para que "se acabe" con los "actos sexistas" de las fiestas de la capital, ha incendiado las redes sociales.

El regidor chicharrero ha manifestado que el Consistorio capitalino no se cierra al diálogo ni a la posibilidad de analizar nuevas opciones, "pero defendiendo siempre que nuestras galas no son actos sexistas" e insistiendo que mientras él sea alcalde habrá reina del Carnaval. Por su parte, la concejal de Fiestas ha señalado a La Opinión de Tenerife que "si hay demanda y empresas y diseñadores interesados en ello, podríamos estudiar crear una gala para elegir al rey del Carnaval, algo que ya en otras ocasiones nos hemos planteado".

"Sería una locura y un disparate que yo, siendo mujer, no hubiese hecho algo si realmente creyese que los actos de nuestras fiestas son sexistas. Cuando llegué al Organismo Autónomo de Fiestas, lo primero que hice fue eliminar el tope de edad de las bases de la Gala carnavalera de la Reina adulta, para que no hubiese ningún tipo de restricción o canon de belleza, para que se pudiese presentar quien quisiera, mientras fuese mayor de edad. Nuestros actos son una tradición y no los vamos a eliminar, otra cosa es que estudiemos otras opciones", comenta De León.

La polémica sobre el supuesto "sexismo patente" en las fiestas de Santa Cruz se desató a raíz de que este periódico publicase la petición de comparecencia de la edil de Fiestas, realizada por Sí se puede, en la Comisión del Control del Ayuntamiento que tendrá lugar este jueves, 10 mayo, con el fin de que De León "detalle cuáles son las medidas que ha adoptado el grupo de Gobierno, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, para acabar con estas prácticas contrarias a la igualdad".

La concejal de Sí se puede Asunción Frías, a la que han acusado de "querer acabar ahora con algo con lo que no pudo ni el franquismo", quiere dejar claro que lo único que pretende su formación política es que "se abra un debate social sobre este tipo de actos en nuestras fiestas, con el objetivo, no de eliminarlos, sino de reconvertirlos y de actualizarlos para que promuevan la igualdad". "Nuestra intención no era que se formara un circo con esto ni ningún tipo de escándalo, sino que, de manera sosegada, se planteara un debate social para que se vayan produciendo cambios poco a poco", señala Asunción Frías.

La edil ecosocialista considera que ni las galas de las reinas del Carnaval ni la de las Fiestas de Mayo promueven la igualdad cuando "solo se permite la participación de niñas o mujeres". "Pero no estamos pidiendo que se haga también una gala para elegir al rey del Carnaval, pues esto también sería sexista, sino que en la actual Gala del Carnaval, y debido a que lo importante son las fantasías que concursan como ha dejado claro el Ayuntamiento, es que se puedan presentar tanto mujeres como hombres. Y lo mismo, con las Fiestas de Mayo. ¿Por qué no se pueden elegir trajes de magos y de magas?", apunta Frías.

Esta declara que Sí se puede se conformaría "si al menos empezáramos a cambiar la Gala carnavalera de la reina infantil, para que se puedan presentar tanto niños como niñas". "No se trata de eliminar nada, sino de actualizarnos y de promover la igualdad", añade la concejal ecosocialista.

El presidente del Cabildo de Tenerife, el nacionalista Carlos Alonso, también ha salido en defensa de los actos que se celebran con motivo de las fiestas del municipio chicharrero. Este no cree que en las galas del Carnaval de Santa Cruz se produzca ningún tipo de atentado machistas o sexista.

"La posición que tiene Sí se Puede, y hasta cierto punto Podemos, no casa con lo que realmente es la fiesta y con la raigambre popular que los carnavales tienen en Santa Cruz y en el resto de la Isla", ha afirmado Alonso.

El presidente del Cabildo indica que son fiestas tradicionales que muestran la cultura popular. Carlos Alonso coincide con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, en que las galas tienen que continuar porque son "una parte muy importante del Carnaval, que también se produce en la calle".

El máximo representante de la Corporación insular apunta que la postura que defiende Sí se puede en el Ayuntamiento chicharrero es "completamente errónea".