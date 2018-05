El director de la Gala de la Reina responde a 'Sí se puede' en su Facebook

El director de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Enrique Camacho, ha respondido a la solicitud que el grupo político 'Alternativa Sí se puede' ha presentado en el Ayuntamiento. El partido pidió que se suspendan todo tipo de actividades sexistas dentro de la programación de eventos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y esta ha sido la respuesta de Camacho Rodríguez:

"Estimada Asun Frías:

¿Me puede explicar dónde ve usted el sexismo en un concurso donde se premia el diseño de un traje? ¿Sabe usted que esos trajes no solo no son sexistas sino que son obras de artesanía?

En otro orden de cosas, ¿Es usted consciente del número de puestos de trabajo que genera el Carnaval?

Podría seguir haciéndole preguntas pero me parece que no merecerá la pena. Alguien que no es capaz de ver la importancia de esta fiesta para esta ciudad y para su gente ni si quiera merece una explicación más en profundidad. Le invito a que venga un día a los ensayos de la gala para que vea lo que es un pueblo unido dándolo todo para seguir haciendo brillar esta fiesta en el mundo entero. Eso no se puede explicar, tiene que vivirlo.

Saludos cordiales"