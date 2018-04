"Al final logré mi sueño de llevar una fantasía al Carnaval de Santa Cruz"

Desde muy pequeño siempre le gustó el mundo del Carnaval y el diseño. Nacido en Los Llanos de Aridane, José Yeray Díaz Fernández comienza en La Palma a labrarse una carrera como creador de fantasías. Más tarde conoce los carnavales de Santa cruz de Tenerife. Viendo las galas -"no me perdido ni una"- le surgió esa idea en la cabeza pero con miedo a saber si iba a ser capaz de poder realizar una de esas dimensiones. En 2009 presenta una fantasía en Los Llanos de Aridane. "La candidata era mi hermana y tenía un presupuesto muy ajustado. Pero por sorpresa me llevé la Reina del Carnaval de ese año. Hasta 2012 me llevé las reinas adultas en Los Llanos. Pasada las fiestas de ese año me trasladé a Santa Cruz de Tenerife, con la idea de crear una fantasía para esos carnavales. Me costó cuatro años, hasta que en 2017 pude presentar mi primera fantasía en el Carnaval chicharrero, tras un accidente laboral que me tuvo dos años de baja. En este tiempo preparé mi proyecto para crear este sueño", comenta.

¿Qué valoración hace de la experiencia de presentar candidatas a Reina del de Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Muy contento conmigo mismo porque he sido capaz de presentar una fantasía en Santa Cruz, porque no es fácil, sobre todo con las dimensiones de los trajes. Orgulloso de haber logrado el reto que me había marcado.

¿Cómo definiría sus fantasías?

Con Sagarmatha, en 2017, conseguí con una candidata impresionante. Cumbre, el pasado año, me tocó el corazón. Todavía me emociono. Lo mejor fue el esfuerzo puro y el amor por el trabajo, que fue la culminación a la ilusión de una candidata.

¿Qué sintió al ver emocionada a su candidata, Rocío?

Es una niña con un corazón enorme y una fuerza interior que pocas veces en mi vida he visto. Su sueño era ese porque le encanta bailar en los carnavales. En cierto modo se veía capaz, pero le daba miedo. Yo confié en ella, y te voy a ser sincero, cosa que no dije hasta después de la Gala: cuando armé todo el traje y lo moví, me preocupé mucho pues pensé que ella no iba a ser capaz de moverlo en el escenario. Del momento del pase no me acuerdo, porque son muchos los nervios, pero cuando vi el vídeo, me enamoró. Además, ella había nacido un día de la Gala de la Reina. Entonces su madre y ella siempre tuvieron en mente que se presentaría algún día a Reina del Carnaval.

Además, Cumbre casi le regala una Dama de Honor.

Me quedé a cuatro puntos de la cuarta Dama de Honor. Muy contento, pero mucho más contento con la aceptación de la gente, porque ha sido un aluvión de felicitaciones por la calle o en las redes sociales. Creo que con esta fantasía toqué el corazón de las personas. Incluso me la quieren comprar para sacarla fuera de la Isla. Esto para mí es un orgullo muy grande.

¿Disminuiría o agrandaría el tamaño de las fantasías?

Disminuir nunca, porque como diseñador perderíamos mucho. Yo si acaso le pondría el medio metro que se bajó por motivos de seguridad, siempre y cuando se pudiera. Si no, las dejaría como están.

¿Cómo ve la evolución de la Gala de la Reina de Carnaval?

Creo que hoy en día hay bastante competencia, y eso habla muy bien del trabajo de todos los diseñadores, con muy buenas puestas en escena. Esto ha hecho que tenga mejor valoración en prensa y televisión. Estoy muy contento con la Gala, con unos cambios que han funcionado, teniendo en cuenta que no es fácil realizar un evento de estas características.

¿Cuesta mucho conseguir un patrocinador para una candidata a Reina?

Le puedo asegurar que sí, muchas negaciones. Cuesta muchísimo. Este año la empresa que iba a patrocinarme al final no pudo por diversos problemas y me lo comunicó en septiembre. Llegué a mandar 1.096 emails a empresas, aparte de salir a la calle en busca de un patrocinador que apostara por esta idea. Debemos cuidar al cien por cien a la empresa que decida presentar una fantasía a Reina, porque cada año lo veo más difícil. Gracias a ellos tenemos fantasías.

¿Por qué desde La Palma aparecen tantos creativos relacionados con el Carnaval?

Hay muy buenos diseñadores en La Palma, con buenas ideas. Quizás allá es muy difícil expandir la creatividad por las medidas y buscas un lugar donde poder explotarlo y cada vez más pierden el miedo y se arriesgan a venir a Tenerife.

¿Cómo consigue la inspiración para sus fantasías?

Con esta cabecita que tengo, que es muy cansina y siempre está dándole vueltas a las cosas. Estoy trabajando en el traje de este año y pensando en el del año que viene. Tengo varias libretas en donde plasmo lo que se me va ocurriendo y de ahí surgen muchas ideas.

Grupo Mascarada Carnaval