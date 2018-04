El Cabildo reprocha a la capital que haya elegido un "mal camino" con Miraflores

El Cabildo no sale de su asombro ante el nuevo paso que ha dado el Ayuntamiento de Santa Cruz en relación a la polémica, que parecía totalmente zanjada, sobre la protección del patrimonio histórico del municipio, generada a raíz de que la Corporación insular suspendiera en diciembre de 2017 el derribo de la casa 23 de la calle Puerta Canseco, en Miraflores. Ante la decisión tomada por la Gerencia Municipal de Urbanismo de formalizar la demanda contra el Cabildo, a pesar de que ambas administraciones llegaron a un acuerdo en enero de este año, el presidente, el nacionalista Carlos Alonso, ha reprochado al Ayuntamiento que haya escogido "un mal camino".

"Ya en su momento comunicamos al Consistorio capitalino que este asunto estaba cerrado por nuestra parte, pues habíamos alcanzado un acuerdo. Pero ahora el Ayuntamiento insiste en que sea un juez el que determine qué administración tenía la razón. Creo que la tenemos nosotros, pero si Santa Cruz quiere continuar por esta vía, que lo haga, será su responsabilidad", ha manifestado Carlos Alonso. Este también ha indicado que probablemente detrás de esta decisión estén las ganas del Partido Popular (PP) de "hacerse notar, porque no van bien en las encuestas de cara a las próximas elecciones".

La guerra entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo por la protección del patrimonio de la ciudad estalló el año pasado cuando la Corporación insular, a través del área de Patrimonio –dirigida por el Partido Socialista–, decidió suspender la demolición de un inmueble en la calle Puerta Canseco, en el degradado barrio de Miraflores. Dicho derribo, al igual que otros que no se habían iniciado aún en dicha zona, había sido autorizado por el Consistorio chicharrero, a través de Urbanismo –área dirigida por el PP–, a una empresa para la construcción de un nuevo edificio de viviendas, en el marco del proyecto de urbanización de Miraflores. El Cabildo alegó que tanto el de Puerta Canseco, como otros 549 inmuebles del municipio que se encuentran en la misma situación, deben ser protegidos por sus valores patrimoniales, aunque no estén incluidos en el catálogo municipal.

El Ayuntamiento presentó en el Juzgado un escrito de interposición contra la resolución con la que el Cabildo había paralizado el derribo de Puerta Canseco. Tras un cruce de acusaciones en los medios de comunicación entre Urbanismo y Patrimonio, finalmente, el pasado mes de enero, el presidente del Cabildo, el nacionalista Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz, el también nacionalista José Manuel Bermúdez llegaron a un acuerdo, dando por zanjada la polémica.

En aquella reunión, el Consistorio chicharrero se comprometió a encargar un informe técnico sobre los valores patrimoniales de los edificios que estuviesen incluidos en el listado del Cabildo y para los que solicitase licencia municipal de obra. Los primeros han sido los de Miraflores y estos han dado la razón al Ayuntamiento, por lo que las obras de derribo continúan.

Sin embargo, Urbanismo ha decidido ahora formalizar la demanda. La consejera insular de Patrimonio, Josefa Mesa, señala que "ha sido una sorpresa considerable, porque esto estaba zanjado". "No entendemos qué ha ocurrido. El Ayuntamiento está siendo desleal, porque esto no fue lo acordado. También se ha faltado el respeto a nuestros funcionarios, cuando Santa Cruz no está, precisamente, para dar lecciones de patrimonio histórico. Esto no beneficia a la relación entre ambas administraciones", apunta Mesa.