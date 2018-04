La Policía empezará a multar en los parques de Santa Cruz a partir de este jueves, 27 de abril

Las multas oscilarán entre los 30 y los 750 euros, según la infracción

El área de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz activará desde este jueves, 27 de abril, el dispositivo policial, formado por agentes de paisano, para multar a todo aquel que ensucie o estropee los parques de la ciudad. Así lo anunció el miércoles, 26 de abril, a La Opinión de Tenerife la concejal responsable del área, Zaida González, del PP, quien avisó de que los policías locales a los que se les encargarán las batidas por los parques sancionarán de manera directa, "sin preaviso", a quienes incumplan las ordenanzas municipales. Las multas oscilarán entre los 30 y los 750 euros, aunque las cuantías se incrementarán en caso de reincidencia.

El pasado martes, 25 de abril, el alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, informó de que había dado instrucciones al área de Seguridad para poner en marcha, de manera inmediata, un dispositivo especial para luchar contra la falta de civismo en los parques del municipio. Bermúdez explicó que dicho operativo estaría formado por agentes de paisano que recorrían dichos espacios y multarían a todo aquel que atentase contra estos. El regidor apuntó que el Ayuntamiento había tomado esta decisión porque ya no podía seguir permitiendo que los parques "sean machacados" y advirtió de que "se irá a saco".

La concejal de Seguridad, y también primera teniente de alcalde, ha confirmado que será desde hoy mismo cuando se ponga en marcha este operativo especial, que recorrerá todos los parques de Santa Cruz, empezando por el García Sanabria. Según ha explicado González, varios agentes de paisano se sumarán a la labor que ya venía realizando los efectivos del Proteu, (Unidad de Protección del Entorno Urbano de la Policía Local), aunque "ya no habrán avisos previos, sino multas directas".

"Lo que no puede seguir sucediendo es que la vegetación de los parques sea estropeada por perros que van sueltos; que no se recojan los excrementos de los animales; que se roben plantas u otros elementos; que se realicen pintadas, o que se tire basura al suelo, entre otros incumplimientos. Parece que las campañas informativas y de concienciación ciudadana no han servido de mucho, por lo que se ha tenido que tomar esta decisión. Debemos dar un paso más para intentar eliminar este tipo de conductas", ha indicado la edil.