"Las murgas no son la voz del pueblo; son la voz de sus letristas"

Juan Bazzocchi es letrista de murgas y ganador del premio Enrique González por Mi superhéroe favorito, escrita para Los Rebobinados. Comenzó en 1981 en El Cardonal, con la creación de la murga adulta Los Resacados. Luego vinieron Bambones, del que fue fundador. A continuación pasó a Ni Pico Ni Corto, donde estuvo varios años. En estos últimos años ha estado ligado a Mamelones y Mamelucos, y colaborando ttambién con Rebobinados.

¿Qué es más difícil, escribir para una murga adulta o una infantil?

Es más difícil hacerlo con la infantil. El concurso tiene que cambiar su nombre o las normas. Creo que debería haber un concurso de murgas infantiles, juveniles y adultas. Un chico de 16 o 17 años, cantando cosas de niños de 8 o 9 y al revés no tiene sentido. Se deberían plantear cambios. Pero nos adaptamos a lo que hay en la actualidad.

¿Los niños pueden cantar sobre cualquier tema?

Creo que no. De ahí el comentario de la pregunta anterior: en el repertorio de una murga infantil deben excluirse algunas temáticas. Unos niños de 8 a 10 años no saben lo que son los recortes hospitalarios ni los recortes en educación. Primero hay que explicarles para que sepan lo que están cantando. Pero eso me reafirmo en que no todo vale para una murga infantil.

Usted y su hijo han obtenido el premio criticón y el Enrique González este año. ¿La capacidad para hacer letras se hereda?

Trabajamos mucho y bien. [Se ríe]. De todos modos, aunque seamos padre e hijo, no nos contamos nuestros trabajos. Vamos a competir. En este caso él logró el premio con Mamelucos. Yo lo conocía porque había ensayando con ellos, aunque no salí al final. Pero él mis temas de Rebobinados no los conocía. Los oyó por primera vez en el concurso. Tenemos distintos puntos de vista. Entonces, para no chocar, esperas a escuchar los temas para opinar. Mis letras sólo las conocen la murga y, en el plano privado, mi mujer. Es la única que los escucha previamente. Los niños son los que la defienden y gracias a ellos te llevas los reconocimientos.

El próximo Carnaval escribirá para Triqui-Traques. ¿Es mucha presión escribir para una murga que busca resultados importantes?

Escribir para Triqui Traques no es una presión. La presión la adquiero yo mismo y es la misma que si escribo para otra cualquiera. La misma autopresión que tengo para escribir a los niños. El que se pone los límites soy yo; después puede gustar el trabajo o no. Si vas metiendo presión de antemano por el nombre, entonces te vuelves loco.

¿Cuánto tiempo tarda en escribir una letra?¿ Cuál es la letra que más rápido ha escritoy en cuánto tiempo?

No me siento delante de un ordenador a escribir horas y horas, sino cuando me apetece y tengo algo muy claro en la cabeza. ¿Lo más rápido que puedo terminar un tema? A lo mejor en una semana, pero a ratos. Porque si me siento a escribir delante del ordenador no me sale nada o solo dos frases. Pero si me viene la inspiración, me siento y hago un tema del tirón.

¿Sobre qué tema nunca ha escrito una letra o nunca la haría?

Hay temas que nunca tocaría. Son los que ocupan páginas siniestras en el día a día. Por ejemplo, lo que pasó con el niño Gabriel o el maltrato a la mujer. Creo que esos temas son muy delicados para que los trate una murga. Porque aunque dicen que la murga es la voz del pueblo, se equivocan. Es la voz de sus letristas y cada letrista tiene sus principios.

En 2019 tendremos dos murgas más en el Carnaval. ¿Cree que se debería poner algún límite a la cantidad de murgas?

Siempre voy en contra de todo. Yo abriría el cupo, aunque el que manda es el Organismo Autónomo de Fiestas, porque es el que convoca el concurso de murgas y pone las normas. Si de mí dependiera, yo abriría el cupo de grupos a toda la Isla. No tenemos que irnos muy lejos para verlo. Si nos remitimos al concurso de Las Palmas, en él participan las murgas de otros municipios. Sería cuestión de pararse a pensar una fórmula, para aplicar ese criterio insular.

¿Qué proyectos tiene para el Carnaval del año que viene?

Triqui Taques y Rebobinados: con eso tengo de sobra. Soy de una sola murga, en este caso, una sola murga adulta y una sola infantil.

Grupo Mascarada Carnaval