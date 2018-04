¿Quieres hacer planes este 'finde' en Santa Cruz?

Santa Cruz inaugura este viernes, con la lectura del pregón, su agenda de actos de las Fiestas de Mayo, a las 20:30 horas, en la alameda del Duque de Santa Elena. Será solo el preludio de un fin de semana repleto de actividades para toda la familia con la primera edición del año de "Plenilunio", un contenedor de cultura, música, gastronomía, deporte y ocio que prevé más de un centenar de eventos en una veintena de escenarios, tanto al aire libre como en recintos cerrados, ubicados en la Zona de Gran Afluencia Turística, diseñados especialmente para divertir y hacer disfrutar a "lunáticas" y "lunáticos" residentes, visitantes y turistas.

Este viernes, a las 20:30 horas, en la alameda del Duque de Santa Elena, tendrá lugar la lectura del pregón de las Fiestas de Mayo a cargo de la periodista María Rozman, con el título "Santa Cruz: la ciudad de los brazos abiertos", que significa el pistoletazo de salida de los actos programados para festejar la onomástica de la ciudad. Al día siguiente, sábado, desde las 11:00 horas y hasta la medianoche, "Plenilunio" proyecta un aluvión de actividades en el cuadrilátero contenido entre el parque García Sanabria y Francisco La Roche y desde el Castillo Negro hasta el cuartel de Almeyda. Toda la información aquí.

Para esta edición está previsto el refuerzo de la oferta gastronómica, así como las actividades de dinamización dedicadas al público infantil y juvenil, pero con clara vocación familiar. Representaciones de cuentacuentos en la plaza del Castillo Negro o la apertura de la Casa del Carnaval constituyen algunos de los principales pilares de la jornada, a los que contribuye, como uno de los "fijos", el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, que en todas las ediciones programa actividades para todas las edades: recreaciones históricas, talleres, exposiciones, visitas guiadas al museo, etc.

El domingo "Plenilunio" extiende su edición al parque García Sanabria, donde la gastronomía se encontrará en "The Sweet Market", postres gourmet, en el paseo Juan Marichal; "Le Good Market", artículos de diseño basados en moda, calzado y complementos, en el paseo Borges Salas; actividades infantiles, en la glorieta de Patricio Estévanez; "Gourmet Gastro Market", en el paseo Pérez Minik; "Background music since the beginning of the event, starting", en los paseos Borges Salas y Blasco Roble; "Street Food Trucks Market", vehículos como cocina rápida gourmet, en el paseo Blasco Robles, y "Agro Gastro Market", verduras y frutas ecológicas y café gourmet, entre otros, en entorno de la Fuente de la Fecundidad.

Para los más pequeños de la casa, este viernes, a las 17:30 horas, en la Biblioteca Municipal Federico García Lorca de Ofra, llega el Bebecuentos titulado "Mueve tu cuerpo, bebé", con la narradora oral Isabel Bolívar, para familias con niñas y niños de 0 a 36 meses. En la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura), a las 18:00 horas, "Ábrete, cuento", con María Kapitán, y viernes y sábado, en el Centro Comercial Parque Bulevar, a las 18:00 horas, Garabatos-K trae las sesiones de títeres tituladas "Rayamugre" y "Colorín, colorado y los pícaros burlados", respectivamente.

En el capítulo de la música, a las 19:30 de este viernes, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, dirigida por Antonio Méndez, afronta un programa integralmente centrado en el clasicismo vienés con el título "Héroes clásicos", que contará como cello solista con el joven madrileño Pablo Ferrández. El programa lo componen "Obertura Leonore nº 1" (1807), una de las varias introducciones orquestales que escribió Beethoven para su ópera "Fidelio" y a la que acompañará la "Sinfonía nº 3, Heroica", y para finalizar el "Concierto para violonchelo nº 1", de J. Haydn.

Jam session en Café Teatro Rayuela

A las 22:00 horas, en Café Teatro Rayuela, la ya clásica jam session de los viernes, en esta ocasión con el cuarteto Datura Head, formado por saxo tenor (Fran Rodríguez), guitarra (Jonay G. Mesa), contrabajo (Agustín P. Buenafuente) y batería (Carlos Pérez). En Espacio PARA, media hora antes, le toca el turno a la propuesta "Guitarras mínimas", con los grupos Líneas Aéreas (Carlos Dalton y César Chinarro) y Blue Rondo (David J. López y Jorge Hernández). En este mismo espacio, el sábado, a las 22:00 horas, presentación de "Está Ácido", de Doble F, música de fusión a base de hip hop.

Sin dejar el sábado, en la Asociación Cultural On Broadway (Añaza), a partir de las 19:00 horas, concierto de cantautores en directo que prevé la participación de Fran Baraja, Airam Ramos y Raquel Tejerina. Por su parte, en la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura), a las 21:00 horas, actúa Quorum, una banda de 14 músicos de distinta procedencia que se reúnen para tocar, en esta ocasión en un concierto bajo el título genérico de "Viva The Funk". Y el domingo, a las 11:30 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, nueva cita con las bandas municipales de música de la Isla con "Primavera Musical (VII)".

En el terreno de las artes escénicas, este viernes y sábado, a las 20:30 horas, en el Teatro Guimerá se representa "Lulú", con texto y guión de Paco Bezerra, dirección de Luis Luque y con un reparto encabezado por María Adánez, que cuenta también con Chema León, Armando del Río, David Castillo y César Mateo. Y en el Regia Comedy, este viernes, a las 21:30 horas, la obra de Darío Fo "Los muertos se facturan y las mujeres se desnudan", con la compañía Entrecajas Fusión, con dirección de Miguel Simón e interpretación de Fran Martín Lisaso, Alberto Zalduondo, Azucena Valdés, Elisa Sainz, Ángela Gómez y Gabriela Yucra.

En el Círculo de Bellas Artes, el sábado, a las 17:00 horas, se repone "Mago Dragster"; a las 21:00 horas le llega el turno a la comedia de la mano de "El secreto de Padre Cito", y para el domingo está previsto el regreso de "Shakespeare en 10 minutos", una delirante producción de Alessandro Nerilli. Por su parte, este sábado, en el Regia Comedy, a las 21:00 horas, segunda fase del concurso de microteatro: 4 grupos teatrales, con 4 propuestas cómicas inéditas, por un premio de 300 euros. Para el ganador de la gran final.

También este sábado, a las 20:30 horas, se representa la obra "Tartaleta", un espectáculo producto de una residencia artística en el Teatro Victoria, y el domingo, en este mismo espacio escénico, a las 17:30 horas, "Quijote aventuras", una propuesta familiar de la mano de Delirium Teatro en una composición sobre el hidalgo caballero para todos los públicos. Por otro lado, en la Biblioteca Pública de Santa Cruz, este sábado, a las 19:00 horas, Juan Carlos Tacoronte, actor y autor, contará relatos que se originaban en el patio de la casa de su abuela en el mundo rural canario con "Un mundo raro, un cuento chiquito".

Y para el domingo, todo el humor posible y una disparatada puesta en escena llena de sorpresas y disfraces con La Chirigota del Canijo, que hará gala un año más de su amor por Las Afortunadas trayendo su repertorio 2018 "¡Qué caló!" y sorprendiendo al respetable con alguna de sus habituales sorpresas personalizadas. Todo esto con el atractivo de sus nuevas incorporaciones y la nueva elección de temas relacionados con su antología; es decir, los espartanos del humor traen nuevas armas a Canarias para hacer reír.

"Todas las cosas invisibles que nos conectan", propone la artista multidisciplinar Rosa Mesa, que en la "performance" interviene con la audiencia, ya que la pieza que trae al TEA explora las relaciones que establecen los seres humanos por el mero hecho de entrar en contacto los unos con los otros. En esta pieza, primera de una serie dedicada a la exploración de lo intangible, la "performer" invitará a la audiencia, viernes y sábado, de 12:00 a 20:00 y de 10:00 a 00:00 horas, respectivamente, a unirse a su un proyecto interactivo de dos días de duración, donde se explora la intuición, empatía o cooperación.

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes, sábado y domingo, a las 19:00 y 21:30 horas, la película española "La enfermedad del domingo", dirigida por Ramón Salazar y protagonizada por Bárbara Lennie, Susi Sánchez, Miguel Ángel Solá y Greta Fernández, que se pasará en versión original en español. Anabel (Susi Sánchez) abandonó a su hija Chiara (Bárbara Lennie) cuando esta apenas tenía ocho años. Treinta y cinco años después, Chiara regresa con una extraña petición para su madre: le pide que pasen diez días juntas.

En en capítulo otras actividades, destaca este sábado, a las 11:00 horas, la programación una nueva edición de "Paseo por la nueva Méndez Núñez", ruta comentada por el pasado y el presente de este enclave de Santa Cruz. Visita a pie de hora y media de duración para 25 personas, organizadas por la Sociedad de Desarrollo, en colaboración con la Asociación de Empresarios Distrito San Antonio. El paseo lo componen 10 paradas, partiendo de la plaza Fernando Pessoa (más conocida como plaza de la Palmera).

Por su parte, la Sala de Ámbito Cultural El Corte Inglés prevé para este viernes, a las 19:30 horas, un encuentro literario bajo el título "La Laguna en las obras de Mariano Gambín", una oportunidad para conocer de primera mano sus obras y la relación entre su última novela, "La Mansión", y la trilogía "Ira dei" ("La ira de Dios", "El círculo platónico" y "La casa Lercaro"). Y destacable también es la posibilidad de visitar, desde el sábado, de 15:00 a 17:00 horas, la fragata "Danmark", que estará atracada en el puerto de Santa Cruz, buque escuela de la marina mercante danesa con una vinculación de amistad muy especial con la ciudad.

Y este fin de semana, el barrio de El Cabo celebra sus fiestas patronales en honor de sus patrones San Telmo y Nuestra Señora del Buen Viaje. Con este motivo, este viernes, desde las 18:00 horas, tendrá lugar la Santa Misa por los difuntos, en la ermita de San Telmo, a la que seguirán una actuación folklórica. El sábado está prevista, desde las 17:00 horas, una jornada de puertas abiertas en la ermita, donde un festival de folklore amenizará la visita. Y para el domingo, la fiesta la protagonizará el concierto de la Orquesta de Pulso y Púa de la Rondalla Unión Artística El Cabo, que actuará desde las 11:30 y hasta las 13:30 horas.

En el capítulo de deportes, todo el fin de semana, en horario de mañana y tarde, continúan disputándose los partidos del XXIV Torneo Juvenil de Tenis Ciudad de Santa Cruz, en las pistas de tenis 2 y 3 del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.

Exposiciones temporales

Desde este mismo viernes, cuelga en la Sala de Arte Contemporáneo, en la Casa de la Cultura, la exposición "The Morandi's Atittude o algunas estrategias para conservar el entusiasmo", con la que Federico García Trujillo explora la actitud de Morandi y su sigilosa obsesión por la construcción de la pintura, para abrir un territorio donde reflexionar en torno a ideas como el esencialismo y la muerte de la pintura. Podrá visitarse hasta el próximo 1 de junio en horario de martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados, de 11:00 a 14:00 horas. Domingo y lunes, cerrado.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Abierta todos los días, de 09:00 a 19:00 horas, de momento con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día.

La Sociedad de Desarrollo tiene programados dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar la Ruta Histórica deberán presentarse a la hora señalada abajo, previa reserva a través de correo electrónico tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 28 95 36, cuyo coste es de 2 euros para residentes, ONG y centros educativos; 5 euros para no residente en Tenerife, y gratuitas para los clientes de la Guagua Turística City View.

Por su parte, el circuito turístico de City View ofrece un recorrido por lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital con la parada que se realiza en la calle Fuentes Morales (frente Museo Naturaleza y el Hombre y TEA) hasta llegar a la calle Aguere, donde se accede a la Casa del Carnaval y se recorre a pie el paseo de la Concordia y calle Ni Fú- Ni Fá. Precio: 22 euros turista adulto, 11 turista junior (menos de 14 años) y gratis para los niños/as (0 a 5 años).

Y también, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se dispone para el visitante de un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 euros; para desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 euro.