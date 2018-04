Declaradas "lesivas" las convocatorias de varias oposiciones para Urbanismo

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha declarado "lesivas" para el interés general una serie de oposiciones convocadas en 2014 para cubrir plazas de funcionarios en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Lo ha hecho a raíz de varios informes municipales que advertían de que los procedimientos eran contrarios al ordenamiento jurídico.

El asunto ha llegado hasta los tribunales porque se han visto afectados unos 20 trabajadores del Consistorio que forman parte de la plantilla del personal laboral, pues estos se presentaron a los exámenes correspondientes, cuando ahora las convocatorias han sido suspendidas e impugnadas por el propio Ayuntamiento.

Se trata del proceso de funcionarización llevado a cabo por el Consistorio chicharrero hace cuatro años para plazas de arquitectos técnicos, de licenciados en Derecho, de técnicos de Archivo y de ingenieros técnicos industriales para la Gerencia de Urbanismo.

"Yo me he encontrado ahora con este asunto, a raíz de que el PSOE, cuando estaba al frente de Urbanismo, hiciese las cosas rematadamente mal. He tenido que tomar una decisión debido a los informes contrarios a este procedimiento. Las bases que regían estas convocatorias eran contrarias a derecho, porque para las mismas se tendría que haber permitido la participación a todo el mundo, siempre y cuando cumpliesen con los requisitos, no solo al personal fijo del Ayuntamiento", explicó ayer, durante el pleno, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP.

El edil aseguró que a partir de ahora se abrirá un proceso de negociación con los sindicatos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para poder encontrar una solución a este asunto, "pues es verdad que el 75% del personal de la Gerencia de Urbanismo realiza labores de funcionarios".