El Consistorio urbanizará cuatro calles en Llano del Moro gracias a la Ley del Suelo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife urbanizará cuatro calles de Llano del Moro que llevan años esperando para poder ser asfaltadas debido a un problema urbanístico. El alcalde, José Manuel Bermúdez, trasladó este miércoles 4 de abril a los vecinos que la aprobación de la nueva Ley del Suelo, en septiembre del año pasado, ha articulado nuevas posibilidades jurídicas para que el Consistorio pueda realizar estas actuaciones, que han sido históricamente demandadas por el barrio.

En una reunión que se celebró en el local de la Asociación de vecinos La Era y El Trigo, –en la que también participó la concejal del Distrito, Gladis de León–, el mandatario detalló que las vías que se urbanizarán serán las calles 125, Níspero, Escaldón y 123. De esta manera, explicó que las tres primeras no presentan ningún problema para que las actuaciones se lleven a cabo, por lo que este mismo año se encargará la redacción del proyecto y se prevé que las obras puedan comenzar en marzo del año que viene.

Sin embargo, la calle 123 presenta todavía algunos escollos urbanísticos que salvar, ya que se encuentra en suelo urbano no consolidado, por lo que el alcalde no se atrevió a dar una fecha para la ejecución de estos trabajos.

Bermúdez indicó que con estas obras se dotará a estas vías de todos los servicios necesarios como aceras, saneamiento, alumbrado y asfaltado y se comprometió a mostrar el proyecto a los vecinos antes de que sea aprobado.

En esta reunión también se dio cuenta de los proyectos que se han realizado en la localidad enmarcados en el Plan de Barrios, así como los que está previsto realizar en el futuro. Entre los trabajos que ya se han llevado a cabo se encuentra la rehabilitación de una cancha de petanca situada al lado del local de la asociación de vecinos. El Ayuntamiento también ejecutará la ampliación del local vecinal, la construcción de un aparcamiento en el colegio Matías Llabrés Verd, así como la urbanización de un tramo de la calle Juan Marín Vives.

El regidor recordó que estos proyectos han sido propuestos por los vecinos a través de las asociaciones o de forma particular.

En la reunión también participaron el director insular de Movilidad y Fomento, Miguel Becerra, y la directora insular de Carreteras y Paisaje, Ofelia Manjón, que expusieron a los vecinos los trabajos de reasfaltado que van a realizarse en la calle San Francisco de Paula.

La repavimentación de la TF-265, esta céntrica vía que pasa por Llano del Moro, comenzará en el mes de mayo, ya que solo falta confirmar el contrato con la empresa adjudicataria. Los responsables insulares prevén que los trabajos puedan estar concluidos en agosto y alegaron que el presupuesto del proyecto roza los 200.000 euros. También informarón de que el concurso para reasfaltar la TF-263 está a punto de adjudicarse.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife solicitó este miércoles a los vecinos de la zona que tengan paciencia durante la realización de esta obra, ya que posiblemente ocasionará retenciones porque no se trabajará de manera nocturna sino con desvíos y modificaciones de tráfico.

Los vecinos, por su parte, recordaron a los representantes públicos que todavía quedan muchas calles en el barrio que no cuentan con los servicios públicos mínimos, a lo que el regidor alegó que "no es un problema de dinero, sino urbanístico y legal", ya que no se pueden encargar los proyectos sin los informes favorables de los técnicos. Otros se quejaron de la demora que han tenido estas actuaciones y alegaron que para obtener el permiso de obra tuvieron que pagar un dinero para la urbanización de estas vías, algo que nunca llegó a hacerse.