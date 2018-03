Patrimonio del Cabildo mantiene su rechazo a los derribos en Miraflores, en Santa Cruz

Josefa Mesa asegura que "es falso" que el Cabildo tenga que responder en diez días y señala que lo que ocurra a partir de ahora solo depende del Consistorio

El área de Patrimonio en el Cabildo mantiene su rechazo a los derribos de las antiguas casas de Puerta Canseco, en Miraflores, a pesar de lo que dice el informe encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz al Cicop (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio) y a pesar de que la Corporación insular acata su contenido y lo respeta. Así lo ha manifestado este miércoles, 28 de marzo, tras recibir el documento, la consejera responsable del área, Josefa Mesa. Esta, además, señala que el informe municipal, que deja sin valor a los tres inmuebles de Puerta Canseco cuya demolición inminente, autorizada por el Consistorio chicharrero, el Cabildo quería evitar, "adolece de información".

Josefa Mesa añade que la Corporación insular, aunque lo respeta, no comparte el contenido de este estudio, por lo que "nuestro criterio respecto a las casas de Miraflores no ha variado, ya que consideramos que deberían ser protegidas". Eso sí, la consejera insular de Patrimonio admite que lo que ocurra a partir de ahora con estos inmuebles depende solo del Ayuntamiento. En este sentido, Mesa aclara que "es falso que el Cabildo tenga un plazo de diez días para dictar una resolución sobre Puerta Canseco", según se ha indicado desde el propio Consistorio.

"Una vez que el Ayuntamiento nos ha remitido su informe, con el que se decide no proteger estos tres inmuebles, el Cabildo ya no tiene que pronunciarse más sobre los mismos. Las medidas cautelares que establecimos a finales del año pasado para evitar el derribo del número 23 de dicha calle ya caducaron. Por lo tanto, es el Consistorio, a través de la Gerencia de Urbanismo, el que tiene que decidir la reanudación de las obras y la apertura de la calle. Y la verdad es que no entiendo por qué estas ya no se han reiniciado, pues el promotor está esperando. Con respecto a los otros dos edificios, los números 27 y 29 de Puerta Canseco, para los que también Urbanismo había otorgado licencia, nos han comunicado que ya han comenzado los trabajos previos a la demolición", explica.

L

a consejera insular recuerda que en la reunión que mantuvieron ambas administraciones en enero, para poner fin al conflicto generado por este asunto, se acordó que el Ayuntamiento, antes de permitir cualquier tipo de actuación, realizaría un informe sobre los valores patrimoniales de los inmuebles de Miraflores para los que ya se había otorgado licencia de demolición y construcción de nuevos edificios. Por su parte, el Cabildo se comprometió a acatar las conclusiones de dicho informe. "Y es lo que hará la Corporación insular, pero no tenemos que dictar resolución alguna. El Ayuntamiento ya tiene el instrumento necesario para poder reanudar los derribos", añade.

Eso sí, Mesa insiste en que el Cabildo esperaba un informe "más exhaustivo, con más información y que contara con un historiador". "Tampoco compartimos el contenido de este estudio cuando se dice que ya es tarde para proteger Miraflores, en donde creemos que hay, no tres, sino seis inmuebles que deben ser protegidos", agrega. Por último, la consejera recuerda que el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar los 550 inmuebles de Santa Cruz que el Cabildo considera que deberían ser catalogados.