Los propietarios de mascotas podrán subirlas a los taxis de la capital

La capital tinerfeña avanza en su idea de convertirse en una ciudad pet friendly. El proyecto consiste en convertirse en una urbe donde los servicios y establecimientos, tanto públicos como privados, garanticen un trato adecuado para los animales de compañía. En este caso, la Mesa del Taxi de Santa Cruz de Tenerife aprobó, en la sesión celebrada ayer martes, el transporte de mascotas en los vehículos que prestan este servicio en el municipio.

El Ayuntamiento capitalino ha incorporado esta propuesta en el orden del día convirtiéndose, de esta forma, en el primer municipio de Canarias que brinda esta posibilidad a los usuarios del taxi.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, indica que esta iniciativa es "totalmente libre y voluntaria, por lo que el poseedor de la licencia será el que determine si incorpora su coche a la misma o no".

El edil reconoce que esta acción "ha sido impulsada desde diversas asociaciones como el Grupo Animalia y el Colectivo de Abogados de Derecho Animal (Coada), quienes nos han facilitado todo lo necesario para su implantación y puesta en marcha en Santa Cruz a través de sus presidentas Sandra Barrera y Lucrecia Roldán, respectivamente".

Barrera matiza que esta propuesta pertenece al proyecto Santa Cruz Pet Friendly, donde se recogen un total de 40 ideas en pro de la convivencia con los animales en la ciudad. Este apartado de la iniciativa presentada al Ayuntamiento capitalino se denomina Por tierra, mar y aire, en el que se busca mejorar el tratamiento hacia los animales en los transportes públicos de la urbe.

La presidenta de Animalia afirma que se ha tardado varios años en hacer realidad esta propuesta: "Hace dos años le contamos a muchos taxistas nuestra idea y la mayoría la rechazaron". La defensora animal, que también es abogada del despacho Zoom Asesores, explica que fue Víctor Melián, miembro de Fedetaxi en Canarias, (organización representativa de los taxis en España), quien se interesó por la idea. Estas dos organizaciones, junto al grupo COADA, la hicieron posible.

Barrera subraya que esta medida busca que a los animales de compañía "no se les condene al confinamiento dentro de los pisos" y puedan disfrutan junto a sus dueños del lugar en el que habitan.

"Era un servicio que estaba pidiendo a gritos la ciudad", señala la abogada, quien entiende que "con 42.000 perros que tiene Santa Cruz de Tenerife, hay que dar también servicios para los animales".

Los profesionales que deseen adherirse a este servicio, que se denominará Taxican Santa Cruz, portarán en sus vehículos unos elementos adhesivos que se colocarán en la zona de los guardalodos delanteros y en la parte trasera, junto a la letra que regula el día de descanso obligatorio.

Barrera apunta que por ahora el 10% de los taxis tendrán este servicio, que además se suma a la aceptación por parte de Titsa de portar mascotas que no pesen más de 10 kilos, aunque se está negociando aumentar la cifra. También advierte que se está negociando con la empresa Fred Olsen para mejorar los servicios con los animales; se podrá comprar el pasaje de la mascota por Internet y se admitirá que los animales, por su timidez o nerviosismo, permanezcan en el vehículo si así lo creen oportuno sus dueños. De esta forma, la abogada también recuerda que con Metropolitano de Tenerife "no se ha llegado a nada porque el gerente de la compañía, Andrés Muñoz, no tiene interés en aprobar la propuesta".