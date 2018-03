Ascav rechaza que se destinen edificios completos al alquiler vacacional

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha mostrado su oposición ante la posibilidad de que edificios enteros en Santa Cruz se puedan destinar al alquiler vacacional. Así lo ha manifestado la citada entidad en una reunión con el Ayuntamiento capitalino.

"No es que Ascav no respete la libertad de empresa y la libre competencia, por lo que siempre ha abogado, sino que ese modelo de alojamiento turístico ya existe y es mucho más cercano a los apartamentos turísticos, por lo que, nada tiene que ver con la vivienda vacacional", señala la asociación en un comunicado. En su opinión, "no es lo mismo, el modelo de vivienda vacacional consagrado y tradicional de tú a tú que defiende Ascav que un pseudo complejo turístico bajo el amparo de la vivienda vacacional, a la que se suman además beneficios fiscales".

En esa línea, Ascav insiste en "que resulta fundamental que en toda regulación turística, sea municipal, insular o autonómica, se respeten siempre las demandas y preferencias de los clientes". "Venderle a clientes una vivienda vacacional en un pseudo complejo turístico a la larga puede salir muy caro y además perjudicar a ambas modalidades", destaca.

La asociación critica que desde algunas instituciones se juegue con la "ambigüedad", aunque expone que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz le han negado "rotundamente" esa posibilidad y que la apuesta es fomentar la legalidad y la calidad.

En la reunión intervinieron el concejal de Promoción Económica, el nacionalista Alfonso Cabello, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, el gerente de Urbanismo, Roberto Remiro, la secretaria delegada de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Belinda Pérez, más la presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, Doris Borrego.

Próximo encuentro

El Consistorio chicharrero se ha comprometido con la asociación a una próxima reunión para presentarles el borrador de la ordenanza y Ascav, a presentar todo tipo de propuestas que puedan enriquecerla.

Por otra parte, una representación del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife se reunió ayer con el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, en relación al borrador de decreto que regulará en las islas el alquiler vacacional.

Los administradores de fincas colegiados han hecho llegar al viceconsejero que esta es una actividad inocua cuando está debidamente regulada y planteada y que es interés de los administradores de fincas colegiados que se desarrolle sin crear tensiones entre los propietarios que conviven en una comunidad ni con el sector hotelero, del que es un complemento.

Asimismo, se han mostrado partidarios de su regulación a través de una normativa autonómica que compagine los intereses y derechos de todos, propietarios, vecinos y profesionales, y su rechazo a que se intente demonizar la actividad vacacional.

Al respecto, han cuestionado que se insista en hacer creer que el alquiler vacacional es la causa principal de que suban los precios del alquiler en el Archipiélago canario, cuando la realidad es que el problema se deriva de la falta de viviendas de alquiler permanente, entre otros motivos. Sin olvidar que la sociedad está siguiendo el modelo europeo que prefiere la opción del inquilino.

Los administradores de fincas colegiados tinerfeños se han mostrado partidarios de una regulación rigurosa y equilibrada en cuanto a los intereses de cuantos conviven en una comunidad. "Esto quiere decir posibilitar que los propietarios puedan decidir y optar en cada momento por lo que consideren conveniente, que puede ser hoy un sí a la actividad del alquiler vacacional, pero mañana ya veremos". Porque los administradores de fincas colegiados de la provincia han declarado estar defendiendo el interés de todos, tanto de los que están a favor de la actividad como de los que no, señalan.

'Call-center'

La delegación del CAF tinerfeño ha tenido la oportunidad de explicar sus propuestas para mejorar el decreto vacacional, como exigir el certificado energético del inmueble (como exige la ley para el alquiler habitual y compra-venta de vivienda), certificado de estar al corriente de las cuotas comunitarias, la contratación de un seguro de caución y Responsabilidad Civil ante la comunidad y poner a disposición de los turistas un servicio call-center las 24 horas y en varios idiomas. También que aparezca el número de registro vacacional en las plataformas digitales y la comunicación de este registro ante la comunidad. Además de la identificación de turistas por motivos de seguridad, entre otras medidas.