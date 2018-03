Santa Cruz de Tenerife registró 695 disoluciones matrimoniales el año pasado

Las demandas judiciales de disolución matrimonial, es decir los divorcios y separaciones tanto las de mutuo acuerdo como las no consensuadas, dictadas en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife se mantuvieron el año pasado en unas cifras muy similares a las de 2016, ejercicio en el que se produjo una reducción del 17% de las rupturas matrimoniales respecto de 2015. En 2017, y según los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el municipio de Santa Cruz de Tenerife contabilizó un total de 695 disoluciones matrimoniales por las 669 que se resolvieron en 2016, por lo que la variación interanual fue de apenas un 3,8%.

Las estadísticas por partidos judiciales señalan que en el de la capital tinerfeña se resolvieron en 2017 un total de 366 divorcios consensuados y otros 320 divorcios no consensuados, mientras que las separaciones ejecutadas con acuerdo mutuo fueron cinco y, en el caso de las no consensuadas, fue de solo cuatro.

Respecto a la modificación de medidas consensuadas se resolvieron 47 casos siendo las modificaciones de medidas a las que no se llegó acuerdo por parte de la pareja disuelta fueron más elevadas, en concreto 244 expedientes. En el caso de las medidas que afectan a la guarda y custodia de los hijos menores nacidos fuera del matrimonio se resolvieron un total de 382, de las que 161 se dictaron con acuerdo entre los progenitores y el resto, 221 casos, se dictaron sin el consenso de la pareja separada.

En lo que se refiere a los datos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se computaron el año pasado cuatro nulidades matrimoniales, 1.551 divorcios consensuados, 1316 no consensuados, 33 separaciones consensuadas y 19 no consensuadas. En la provincia de Las Palmas se contabilizaron 2.956 litigios matrimoniales, de los dos fueron nulidades matrimoniales, 1.487 divorcios consensuados, 1.322 divorcios no consensuados, 87 separaciones consensuadas y 58 separaciones no consensuadas.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias registró durante el pasado año 2017 una media de 26,9 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes, lo que la situó en el periodo estudiado como el segundo territorio español con mayor volumen de litigiosidad en esta especialidad de la jurisdicción civil.

La media de todo el territorio nacional fue de 24,6 rupturas por cada 100.000 habitantes, 2,3 puntos por debajo de la media canaria.

Tan solo la Comunidad Valenciana, con una tasa de 28 demandas por cada 100.000 habitantes, una décima más, superó al Achipiélago el año pasado en el volumen relativo de demandas matrimoniales. La comunidad autónoma con menos pleitos civiles de este tipo fue Castilla y León, con una tasa de 19,1 por cada 100.000 habitantes.