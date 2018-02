Los notarios niegan las coartadas que sostienen los 'líderes' de la trama

"Un borrador de escritura no lleva protocolo, no lleva fechas y puede que los datos están incompletos; es un documento previo que se maneja cuando se está formando el expediente en la notaría y carece de validez jurídica porque no está firmado por el notario". Esta es la explicación sucinta que ofreció ayer en su declaración la notaria María Teresa Lovera, citada a declarar en calidad de testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que juzga a 16 personas como presuntas autoras de los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad de documentos e infidelidad en la custodia de documentos que se produjo en la Gerencia Territorial del Catastro de la capital tinerfeña.

La importancia de la declaración de la notaria radica en que vino a desmontar las coartadas o versiones que dieron los principales acusados de la trama que el propio representante del Ministerio Fiscal ha calificado como "Catastro paralelo".

Según la versión que han mantenido en el plenario Jesús D. D., Santiago Cristóbal D. M. –gestor privado y sobrino del primero– y Manuel Abelardo S. H. –éste último trabajaba como oficial de la notaría de Lovera entre 2005 y 2012– "era habitual llevar borradores al Catastro" para solicitar información, rellenar los pliegos para el cambio de titularidad de una propiedad, cambios en las dimensiones de las propiedades (en la mayoría de los casos para eludir un correcto pago de impuestos como el IBI y sin dar aviso a los propietarios colindantes), presentar una subsanación de discrepancias o recursos de oposición.

De hecho, en los registros domiciliarios que practicó el Grupo contra la Corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a partir de septiembre de 2014, cuando se decidió explotar la operación Perceval, se hallaron borradores de expedientes, documentos de régimen interno que por tanto no tendrían por qué estar fuera de las notarías o del Catastro así como sellos de caucho del Catastro o pegatinas oficiales del Consejo Notarial. Todos estos elementos permitían que los procesados, según la acusación que mantiene la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pudieran tramitar expedientes "fuera del conducto reglamentario, sin guardar los plazos legales establecidos y sin dar parte a terceros que pudieran verse afectados por los cambios que se podían realizar en una escritura cuando de ésta aún no existía ni una copia simple o autorizada.

Según el Ministerio Público, esas gestiones ilícitas las realizaba el jefe de Informática del Catastro, Jesús D. D. en colaboración con su sobrino, Santiago Cristóbal D. M., que actuaba de intermediario, junto a su hermano Alberto Jesús D. M. –en busca y captura–, y el empleado de la notaría, Manuel Abelardo S. H. Éste facilitaba los borradores a los intermediarios o gestores que, a cambio de cantidades de dinero que giraban en torno a los 300, 600 y hasta los 3.000 euros que debían pagarles los particulares interesados en resolver una controversia sobre sus propiedades. Ese dinero servía para la resolución de sus "papeles" en un plazo mucho más corto del que se seguía por el conducto reglamentario.

Entre los acusados también se encuentra la jefa del Área de Planificación Urbanística del Catastro, pareja sentimental de Jesús D. D. El resto de acusados son gestores que trabajaron con esta notaría, pero también con otras de Tenerife y de La Gomera. El fiscal sostiene que en algunos casos, éstos también habrían utilizado los ágiles servicios de los principales encausados para resolver expedientes de sus clientes.



Volumen de expedientes

A Jesús D. D. se le contabilizó la intervención en 948 expedientes solo entre los años 2010 a 2012, y eso que como declaró el pasado jueves la que fue en esas fechas gerente del Catastro Territorial de Santa Cruz de Tenerife, Sara Anguita, "el jefe de Informática del Catastro, al igual que los delineantes, no tenía por qué tramitar ningún expediente, porque para eso están los técnicos de cada área".

La gerente no podía comprobar o auditar los expedientes que llegó a hacer Jesús D. D., por dos razones fundamentales: primero porque como no tenía por qué intervenir en los expedientes, no se le auditó; y segundo, porque antes de que llegara el expediente a la etapa final de remesa –donde se imprimían los documentos–, Jesús D. D. los sacaba del sistema, los imprimía y los entregaba a sus colaboradores, saltándose los controles habituales.

Además, dichos expedientes tampoco pasaban por la ventanilla del Registro del Catastro, ni se sellaba su entrada, por lo que fue muy difícil detectar estas actividades hasta que dos compañeros denunciaron una actividad irregular en sus ordenadores ya que en alguna ocasión, para camuflar sus actividades, Jesús D. D. utilizaba las contraseñas para entrar en el aplicativo informático sin el consentimiento de éstos.

La Fiscalía pide para los acusados seis años de prisión para cada uno de ellos, 12 años de inhabilitación para el empleo en el sector inmobiliario y cuantiosas multas.