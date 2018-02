Un chicharrero se enfrenta a una multa de entre 601 y 30.000 euros por ir disfrazado de Policía Local

Disfrazarse de enfermera sexi durante el Carnaval de momento no tiene consecuencias, a pesar de que el Sindicato de Enfermería haya pedido a los centros comerciales la retirada de estos disfraces. Sin embargo, utilizar un uniforme policial oficial para disfrutar de las noches carnavaleras sí puede ocasionar un importante disgusto. Es lo que le ha pasado a un joven de 18 años que fue pillado por la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife la madrugada del Sábado de Piñata, mientras paseaba por la calle de La Marina con un uniforme oficial.



En concreto, llevaba una camisa, un jersey y una gorra oficial de Policía Local. Tras recibir el aviso de los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de la capital, los agentes chicharreros lo interceptaron y lo multaron, sanción que ha sido elevada a la Subdelegación del Gobierno central en Canarias. El joven se enfrenta a una multa de entre 601 y 30.000 euros por incumplimiento del punto 14 del artículo 36 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.



En este se establece que está totalmente prohibido "el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de emergencia que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal".



Según fuentes del área de Seguridad Ciudadana del Consistorio chicharrero, se desconoce de dónde pudo obtener el joven el uniforme oficial, pues este no pertenece a ningún cuerpo de la Policía Local de la Isla.



En el twitter de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se realiza la siguiente recomendación a los carnavaleros para posteriores ediciones de la fiesta: "De usar ese uniforme como fantasía, casi mejor me abstendría".





La madrugada del pasado sábado en #CarnavalSC18 detectamos en la c/ La Marina a un varón de 18 años que vestía un uniforme oficial de la Policía Local como disfraz. Eso está expresamente prohibido. Moraleja: De usar ese uniforme como fantasía, casi mejor me abstendría. Sancionado — Policía Local (@PoliciaLocalSC) 21 de febrero de 2018