Santa Cruz limitará el acceso al Parque Rural de Anaga para evitar su deterioro

El biólogo Bacallado asegura que Anaga corre peligro si no se protege

El Ayuntamiento de Santa Cruz limitará el acceso al Parque Rural de Anaga, declarado en 2015 Reserva Mundial de la Biosfera, para evitar su deterioro. Así lo anunció este jueves, 15 de febrero, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien indicó que el Consistorio estudiará la manera de "ordenar" las visitas a este particular espacio natural con el que cuenta la capital chicharrera, con el fin de reducir el impacto que este sufre y los posibles riesgos, entre los que se encuentran los incendios.

La Corporación local chicharrera establecerá "normas" de acceso para determinadas zonas y mejorará el servicio de transporte público hacia el Parque Rural de Anaga, para que sea esta la mejor manera de acceder a dicho espacio. "Anaga no es una reserva india, pues allí vive gente, pero sí es cierto que tenemos que encontrar las fórmulas necesarias y adecuadas para cuidar y proteger su biodiversidad. No se trata de prohibir nada sino de ordenar el acceso, por ejemplo a través de visitas con grupos organizados y limitando cómo y hasta dónde se puede llegar", matizó José Manuel Bermúdez.

Con respecto a la posibilidad de que entre las medidas que estudiará el Ayuntamiento de Santa Cruz para limitar el acceso a Anaga se incluya la de cobrar a los turistas y por determinados servicios, como el Cabildo de Tenerife hará con el Parque Nacional del Teide, el alcalde de la capital comentó que, de momento, el Consistorio chicharrero no se plantea tal alternativa. Pero Bermúdez tampoco la descartó, indicando que "primero hay que esperar a ver cómo funciona esta medida en el Teide y luego ya veremos qué hacemos nosotros con Anaga".

"Lo que está claro es que no podemos mirar hacia otro lado, pues estamos hablando de una Reserva Mundial de la Biosfera que debe ser protegida. Por lo tanto, debemos meditar sobre las formas y las maneras de acceder a Anaga, y tendremos que establecer normas y ordenar las visitas, en cuanto a afluencia y en cuanto a sitios a los que se puede llegar. Es una cuestión que debemos abordar", insiste el regidor chicharrero.

José Manuel Bermúdez realizó estas declaraciones a raíz de las preguntas realizadas por La Opinión de Tenerife durante la rueda de prensa de presentación del denominado Cuaderno de campo de Anaga. Se trata de una publicación de 186 páginas concebida como una guía gráfica de bolsillo para conocer los secretos de esta Reserva de la Biosfera. Ha sido editada por la Asociación de Amigos del Museo de la Naturaleza y el Hombre, en colaboración con el Ayuntamiento y la Fundación Santa Cruz Sostenible. La publicación recoge en su interior detalles sobre la rica y singular biodiversidad de esta zona, "con el fin de reforzar su conocimiento y protección". "Y es que lo que no se conoce, no se quiere y no se protege", señaló el alcalde.

En la creación de esta obra han participado, entre otros especialistas, el botánico Wolfredo Wildpret y el biólogo Juan José Bacallado, quienes destacaron ayer la importancia de proteger el Parque Rural de Anaga. Bacallado aseguró que este espacio se ha convertido en un hotspots (punto caliente) de biodiversidad, por su gran riqueza de especies y porque está en peligro si no se protege, ya que "está altamente amenazado".

Por su parte, Wildpret señaló que "el Ayuntamiento debe realizar una gestión seria sobre el Parque Rural de Anaga para frenar el impacto del ser humano y del turismo sobre este espacio, con el fin de proteger lo que la naturaleza colocó aquí hace millones de años". Este destacó que gracias a Anaga, Santa Cruz cuenta con la mejor reserva de monte verde macaronésico del planeta. Asimismo, lamentó que "en Anaga exista en la actualidad un alto porcentaje de especies invasoras", a cuyo estudio y erradicación "debería destinar dinero el Gobierno de Canarias".