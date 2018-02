El Carnaval contará con más de 100 operarios de limpieza en cada jornada

Más de un centenar de operarios y 51 vehículos formarán cada día de Carnaval el dispositivo extraodinario de limpieza, diseñado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para las carnestolendas. El objetivo es minimizar los efectos de la masiva presencia de personas en calles y plazas durante estas fechas.

La compañía concesionaria del servicio municipal de limpieza, Urbaser, efectuará un dispositivo específico para adecentar la superficie del cuadrilátero al término de cada noche de Carnaval. Además, pondrá en marcha otro operativo distinto a la conclusión de cada uno de los desfiles callejeros programados en las fiestas.

El dispositivo fue presentado ayer por el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, junto al concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; la concejal de Fiestas, Gladis de León; y el gerente de zona de Ecovidrio, Jorge Lorenzo.

Bermúdez resaltó que el Ayuntamiento "ha emprendido numerosas acciones para que el de 2018 sea un Carnaval lo más limpio posible, entre ellas están la instalación de 200 baños portátiles y otras iniciativas que favorecen el reciclaje". No obstante, reclamó mayor conciencia ciudadana y solicitó que se "intente ensuciar menos". En cualquier caso, "es una cuestión de actitud y de voluntad que no tiene por qué estar reñida con la diversión. Todos podemos aportar nuestro granito de arena si queremos", agregó.

No se olvidó de felicitar y agradecer el esfuerzo que realizan cada año los equipos de limpieza: "Nuestra capital recibirá a miles de personas cada día y eso implica un servicio especial y extraordinario de limpieza cada jornada". "Es una labor para la que solo puedo tener palabras de agradecimiento por la profesionalidad y el esmero con el que dejan las calles limpias y preparadas tras las celebraciones en el menor margen de tiempo posible" expresó el regidor municipal.

Arteaga, por su parte, indicó que se avecinan "jornadas muy intensas y que requieren la coordinación de servicios municipales, con dispositivos complejos que en ocasiones casi se solapan".

De León reiteró el agradecimiento a "todas las personas que, a diario y desde los distintos servicios municipales, engrandecen nuestra fiesta haciendo que la huella sea lo más imperceptible y efímera posible". La edil aseguró que con las medidas tomadas se busca que la capital tinerfeña tenga el mejor Carnaval del mundo, pero también el más limpio.

Lorenzo afirmó que Ecovidrio "ha elegido Santa Cruz para desarrollar una campaña que fomente e incentive el reciclaje de vidrio durante el Carnaval. Es importante que la gente sepa que por cada tres botellas o envases que depositen en los contenedores verdes, están evitando la emisión de 1 kilogramo de dióxido de carbono a la atmósfera, además de favorecer la sostenibilidad y cuidar nuestro medio ambiente".

La empresa Ecovidrio realizará distintas acciones promocionales a lo largo del Carnaval con las que se quiere concienciar de la importancia de reciclar esta materia prima a través de distintas acciones publicitarias bajo el lema Carnaval, Carnaval, si reciclas te quiero.

Horario de limpieza

Las tareas especiales de limpieza comenzarán a las 4:30 horas, excepto los sábados de Carnaval y Piñata, que se iniciará a las 6:30 horas. Los domingos 11 y 18, así como el martes 13, estas acciones se llevarán a cabo a partir de las 7:00 horas, al objeto de paliar los efectos de las noches precedentes.

El dispositivo previsto en el cuadrilátero está compuesto por 75 operarios y 36 vehículos, mientras que para cada una de las cabalgatas y desfiles de la fiesta habrá un dispositivo específico. Este equipo estará integrado por 32 personas y 15 vehículos.

Con motivo de la campaña Santa Cruz te quiero limpio-SantaCruz recicla se instalarán seis contenedores de envases ligeros de grandes dimensiones y con 3200 litros de capacidad cada uno.

Las previsiones de la compañía cifran en 7.500 horas de trabajo del operativo del Carnaval, con la utilización de 4 millones de litros de agua depurada y 5.000 litros de productos químicos de limpieza durante los baldeos.

Además, se ha vallado las fuentes ornamentales de la capital con el fin de protegerlas de su deterioro. Entre ellas se encuentran las de las plazas Weyler y del Príncipe, de España, Duque de Santa Elena, Candelaria, Isabel II, la puerta de cristal ubicada en la parte trasera del lago y la zona del geiser.