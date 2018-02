Sí se puede reclama al Gobierno municipal que implante los huertos urbanos

Sí se puede reclama al gobierno de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que deje de aplazar la implantación de la red de huertos urbanos ecológicos en el municipio y, con este motivo, la concejal de la formación ecosocialista Asun Frías pide la comparecencia del concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, ante la Comisión de Control que se celebra este jueves, 8 de febrero.

La edil de este grupo en el Consistorio pide a Correa que informe "sobre la implantación de la red de huertos urbanos ecológicos en el municipio y, en particular, de las previsiones en cada distrito". La concejal considera que "seis años después del acuerdo unánime del pleno sobre la puesta en marcha de los huertos urbanos en Santa Cruz de Tenerife, aplicar esta medida es inaplazable; no hacerlo, además de ser una tomadura de pelo, constataría el comportamiento antidemocrático de un gobierno que sistemáticamente abandona en una gaveta los acuerdos plenarios que no son de su gusto".

"Tanto CC como PP, unidos ahora en el Gobierno, aprueban mociones ante las que quedarían mal si se oponen a ellas, como fue el caso de la moción de Sí se puede en 2012", apunta Frías. Sin embargo, "en la ejecución de este acuerdo, se deshacen en declaraciones a la galería, que se van acumulando como promesas incumplidas, mientras no toman medidas reales que confirmen una auténtica disposición a cumplir con sus compromisos".

Bajo su punto de vista, esta falta de interés del Gobierno de CC-PP no solo frena la puesta en marcha de la red, que afecta a su implantación en todos los distritos, sino que además, la gestión del programa va cada vez va a peor, como ocurre en El Sobradillo, donde el Ayuntamiento se ha desentendido de su responsabilidad.

La red de huertos urbanos ecológicos facilita una producción propia de ciertos recursos alimenticios básicos con garantías de calidad ambiental y nutritiva. La moción aprobada en 2012 contempla destinar los productos de los huertos al autoconsumo, con prioridad para personas desempleadas y jubiladas, además de tener un fin terapéutico, preventivo y de ocio.