Disciplina Urbanística en Santa Cruz crea un equipo de inspección para vigilar la ciudad

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha creado un equipo de inspección, formado por técnicos y juristas, que vigilará la ciudad en materia de disciplina urbanística, recorriendo las calles para detectar posibles incumplimientos. Así lo ha anunciado a la opinión de tenerife el concejal responsable del área, Carlos Tarife, del PP, quien explica que la Gerencia, además de actuar e intervenir en función de las denuncias que presentan los vecinos, "que es lo que se venía haciendo en el pasado", también cuenta ahora con un equipo que "visita, inspecciona y actúa en la calle".

"Esto no quiere decir que antes no se realizaran nunca labores de inspección, pero es cierto que, debido a una organización no muy buena y a la falta de digitalización de los expedientes, prácticamente solo se intervenía cuando un vecino acudía a la Gerencia de Urbanismo a presentar una denuncia. El nuevo gerente puso en marcha el proceso de digitalización, que nos ha llevado a no utilizar prácticamente papel, y la nueva jefa de servicio reorganizó al personal, de manera que esto nos está permitiendo contar con un equipo que puede salir a la calle a visitar e inspeccionar", manifiesta el concejal Carlos Tarife.

El edil responsable del área insiste en que la implantación de la administración electrónica y la reorganización del personal, lo que "ha mejorado considerablemente el trabajo y la producción interna", ha posibilitado también que por fin la Gerencia de Urbanismo pueda disponer de técnicos y juristas que recorran las calles de Santa Cruz para vigilar los incumplimientos en materia de disciplina urbanística. Entre estos se encuentran las obras o construcciones ilegales, solares abandonados, edificios que suponen un peligro, actividades clandestinas, y locales sin licencia.

Asimismo, y según destaca el concejal, "gracias a la digitalización y a la reorganización del servicio, se han podido recortar los tiempos de atención al público en la Gerencia Municipal de Urbanismo, que anteriormente se situaban en unos dos o tres meses desde que el ciudadano pedía una cita".

En concreto, la Gerencia ha reducido el tiempo medio de espera a siete días en los servicios de disciplina urbanística y planeamiento y a 15 días en el servicio de licencias. "Urbanismo ha optimizado significativamente la atención al ciudadano en el curso del año 2017, con un incremento del 12,5% en el volumen de citas atendidas", añade el edil.

Tarife destaca "el esfuerzo constante por atender en tiempo y forma tanto a particulares como a entidades desde la Gerencia, porque sabemos que de nuestra diligencia en la gestión depende también el dinamismo de la economía de la capital".

"Estamos satisfechos del avance con que hemos cerrado 2017 pero nuestra aspiración es atender aún mejor a todos cuantos se dirigen a la Gerencia para acreditar cualquier aspecto relacionado con el planeamiento vigente o solicitar una licencia urbanística", comenta el edil.

El balance 2017 de atención al ciudadano del área municipal de Urbanismo revela que "del total de 3.977 citas solicitadas, el 82,4% fueron atendidas; un porcentaje que se situó en el 70% en 2016 y el 71% en 2015".