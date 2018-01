La capital y el Cabildo firman la paz con un pacto sobre protección del patrimonio

El Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Cruz han firmado la paz tras el enfrentamiento surgido entre ambas administraciones en materia de protección del patrimonio de la capital. Todo empezó a raíz de una obra de derribo parada por la Corporación insular de una antigua casa en Puerta Canseco, que contaba con licencia municipal para construir un nuevo inmueble y que se iba a llevar a cabo en el marco del proyecto de urbanización de la manzana de Miraflores, aprobado por la Gerencia de Urbanismo.

En una reunión celebrada este lunes, que se prolongó durante casi tres horas, lograron llegar a un acuerdo sobre los 550 inmuebles de la ciudad que el Cabildo quiere proteger a pesar de que no están incluidos en el catálogo municipal aprobado en 2007, entre ellos el de Puerta Canseco, y sobre los que los técnicos insulares y municipales tienen criterios diferentes. Dicho acuerdo pasa por crear una comisión que estudiará caso por caso y por encargar informes externos que determinarán cuáles deben ser protegidos y cuáles no, informes que serán acatados tanto por la Corporación insular como por el Ayuntamiento, sean cuales sean las conclusiones.

En relación al caso concreto del número 23 de Puerta Canseco, cuya obra de demolición iniciada por el propietario de la parcela sigue parada y por el que el Consistorio chicharrero llevó al Cabildo ante los tribunales, el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, anunció que se encargará un informe externo por la vía de urgencia "para averiguar si a día de hoy todavía existen valores protegibles en dicho inmueble". Por ello, y aunque la medida cautelar tomada por el Cabildo, con la que ordenó la suspensión de dicha obra, ya no tiene vigencia porque han pasado 30 días desde que se emitió la resolución, el promotor del proyecto no podrá retomar los trabajos, pues ahora será el propio Ayuntamiento el que le pedirá que no lo haga hasta que se conozca el resultado del informe.

Asimismo, el Ayuntamiento capitalino contratará también por la vía de urgencia la redacción de otro informe para otro antiguo edificio de la manzana de Miraflores, cuya licencia para la demolición y construcción de un nuevo inmueble ya está otorgada a una empresa aunque aún no han comenzado las obras de derribo. Tanto José Manuel Bermúdez como el presidente del Cabildo, el también nacionalista Carlos Alonso, han aclarado que los informes serán "externos, realizados por expertos independientes, que serán validados por el Ayuntamiento de Santa Cruz".

Paralelamente, se creará una comisión conjunta que evaluará "caso por caso", y de manera previa a la concesión de la licencia de obras por parte de la Gerencia de Urbanismo, los 550 edificios de la ciudad que el Cabildo quiere proteger a pesar de que no están en el catálogo municipal. "Así sabremos cuál es la situación real de deterioro de cada uno de ellos y si, verdaderamente, sigue siendo necesaria su protección", indicó Carlos Alonso. "Este método de trabajo permitirá que no se genere inseguridad jurídica y así se despejará la incertidumbre que existe en algunos edificios", añadió el presiente de la Corporación insular. En el caso de que los técnicos municipales e insulares no se pongan de acuerdo, también se solicitarán informes externos.

En esta línea, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife señaló que habrá algunos inmuebles que serán susceptibles de protección y se incluirán en el catálogo de bienes protegidos, y habrá otros que, "por el estado en que se encuentran, no será necesario protegerlos". Tanto José Manuel Bermúdez como Carlos Alonso insistieron en la necesidad "de trabajar conjuntamente de forma previa a la concesión de licencias de demolición para que no se creen inseguridades". "Lo que no puede ser es que el Cabildo pare obras que tienen licencia municipal", concluyó el alcalde.