Sí se puede reclama que los parques de la capital tengan accesibilidad universal

Sí se puede reclama al gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife garantías a la accesibilidad universal en los parques infantiles de la capital tinerfeña. La concejal del grupo municipal ecosocialista Yaiza Afonso le recuerda el compromiso adquirido el pleno de la Corporación en 2016 al aprobar una moción de Sí se puede en este sentido.

Por este motivo, Afonso pregunta al pleno en la sesión que se celebra mañana por los motivos por los que "no se ha tenido en cuenta la perspectiva de discapacidad a la hora de diseñar los nuevos parques infantiles, como ha ocurrido con los espacios recién inaugurados en Ofra (calle la Vica) y en la calle Garcilaso de la Vega, donde no se han instalado módulos que permitan el juego inclusivo, espacios de integración fundamentales para que el municipio avance en igualdad".

La concejal insta también al gobierno de CC-PP a confirmar cuándo tiene la intención de "llevar a la Mesa de Accesibilidad la realización de un proyecto destinado a favorecer la accesibilidad universal en los parques infantiles".

"Han pasado dos años y nos encontramos que no se han dado pasos que contribuyan a la ejecución de las medidas adoptadas en ese pleno", insiste Afonso, al subrayar que "lo más grave que hemos detectado es que no se cumpla algo esencial: la incorporación de la perspectiva de accesibilidad universal a la hora de proyectar nuevos parques infantiles en la ciudad; esta situación es una señal clara de que no se ha tenido en cuenta el acuerdo plenario para fomentar la igualdad de oportunidades del colectivo de niñas y niños con discapacidad".

El acuerdo plenario mencionado incluía la incorporación en la agenda de la Mesa de Accesibilidad la realización de un proyecto de Accesibilidad Universal en todos los Parques Infantiles de la capital tinerfeña. En este proyecto tendría que contemplarse la adopción de una serie de medidas para ejecutar lo establecido en el Plan Municipal de Accesibilidad.

En síntesis, para todos los parques del municipio, estas actuaciones consistían en la supresión de las barreras que impiden el acceso libre; la creación de itinerarios adaptados que conduzcan a las zonas infantiles; entre otras actuaciones.