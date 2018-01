Los constructores alertan de la inseguridad jurídica provocada por el Cabildo "al parar obras"

Fepeco considera que la ITE debería ser obligatoria para los edificios a partir de 30 años, en lugar de 80

La patronal provincial de la construcción (Fepeco) alertó ayer de la "inseguridad jurídica que está provocando el Cabildo parando obras en Santa Cruz que cuentan con licencia por parte del Ayuntamiento capitalino", refiriéndose a lo ocurrido con un edificio en Puerta Canseco, en el marco del proyecto de urbanización previsto para la manzana de Miraflores, cuya demolición ha paralizado la Corporación insular porque pretende proteger el inmueble. En esta situación podrían encontrarse unos 550 edificios de la ciudad que, según el Cabildo, tienen valor histórico a pesar de no estar incluidos en el catálogo municipal de protección del patrimonio.

Los máximos representantes de la patronal de la construcción mostraron este viernes su apoyo al Ayuntamiento, en una reunión mantenida con la primer teniente de alcalde, Zaida González, y el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, del PP, en relación al hecho de que el Consistorio chicharrero haya acudido al Juzgado para resolver este asunto. "Lo que no puede ser es que un empresario obtenga una licencia legal para realizar una obra y el Cabildo la pare. Por lo tanto, debe ser la Justicia la que clarifique este asunto, para no tener que estar a expensas de las interpretaciones de funcionarios", apuntó el presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo. La primer teniente de alcalde indicó al respecto que "el Ayuntamiento ha obrado en todo momento de acuerdo al marco legal que establece el planeamiento urbano en vigor, por lo que sinceramente no se sostiene paralizar la obra y consiguientemente generar perjuicios evidentes tantos a los vecinos como a los comerciantes de esa zona céntrica de la capital".

González agradeció "el respaldo que nos ha expresado Fepeco en una controversia que debe esclarecer la Justicia, evitando que se reproduzcan este tipo de invasiones en las competencias que corresponden a los ayuntamientos, en este caso al nuestro, en Santa Cruz de Tenerife". El concejal de Urbanismo recordó por su parte que "el Consistorio ha actuado no sólo de acuerdo a la ley sino con la mayor disposición al diálogo, sin embargo, en los encuentros y contactos que hemos mantenido, no ha existido una voluntad sincera de rectificar y de asumir que la competencia es plenamente municipal". El Ayuntamiento exige una vez más al Cabildo que "rectifique" y que deje que la obra continúe, pues su paralización ha provocado, además, que la calle tenga que cerrarse.

Por otro lado, la patronal provincial de la construcción aprovechó la reunión celebrada este viernes con el Consistorio chicharrero para pedirle "formalmente" que Fepeco pueda formar parte del órgano medioambiental municipal que se creará para sustituir a la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias). La nueva Ley del Suelo reconoce por primera vez la potestad de los municipios de las Islas de dotarse de un órgano propio que evalúe y dictamine la adecuación de la ordenación urbanística a la legislación ambiental vigente, en lugar del órgano autonómico, la Cotmac, que venía ejerciendo esa función hasta el momento. Es precisamente en este órgano en el que quiere participar la patronal de la construcción, "porque podemos realizar aportaciones muy positiva para la ciudad".

La ordenanza municipal de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) fue otro de los asuntos que se trataron ayer en el encuentro mantenido entre el Ayuntamiento y Fepeco. La patronal celebró que el Consistorio haya decidido anular la normativa vigente para "redactar una mejor". Con respecto al plazo de 80 años establecido por la ley autonómica, Fepeco considera que dicha inspección debería ser obligatoria para los inmuebles a partir de los 30 años de construcción y no tener que esperar hasta los 80 años.

"De todas formas, el Ayuntamiento nos ha garantizado que se obligará a los propietarios de los edificios que se encuentren en mal estado a mantenerlos en las adecuadas condiciones, independientemente de los años que tengan. Los inmuebles son organismos vivos que debemos cuidar por la seguridad de las personas. Además, así mejora la calidad de vida e incrementa el valor patrimonial de los inmuebles", indicó Izquierdo.