Ssp califica de "publicidad engañosa" los datos de reciclaje en el municipio

El concejal del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Eligio Hernández Bolaños califica de "publicidad engañosa y de poco recorrido" los datos difundidos por el concejal de Servicios Púbicos, Dámaso Arteaga, sobre reciclado de residuos en la capital tinerfeña durante 2017.

"Otra vez, como cada año, el concejal de servicios públicos, Dámaso Arteaga, vuelve a lanzar una campaña de publicidad engañosa para hacernos creer que en Santa Cruz reciclamos de maravilla", asegura Hernández Bolaños. El concejal del gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento capitalino afirma que en Santa Cruz se han batido récords en 2017, con lo que, por tanto, insiste en que se han mejorado las cifras de 2016.

Al hacer un balance de las cifras aportadas por Arteaga, Hernández Bolaños concluye que "el fracaso es indisimulable, ya que, según el barómetro de Ecoembes, de los 40 municipios más poblados del Estado español -Córdoba y La Coruña no tienen datos-, Santa Cruz es el número 35; es decir, estamos a la cola de la cola".

El concejal de Sí se puede entra a analizar los datos aportados por el concejal de CC y detecta dos situaciones, "que no son para presumir". Se trata de que la media de reciclaje de envases de los 40 municipios más poblados es superior a la de las comunidades autónomas, y por tanto parece que en las grandes urbes se recicla más; a pesar de esto, Santa Cruz no solo no recicla más que la media de Canarias, sino que lo hace en mucha menos cantidad: 1,6 kg/habitante/año menos.

Respecto a los envases, que se depositan en el contenedor amarillo, Hernández Bolaños observa que el incremento fue del 9%, lo que pondría a Santa Cruz en cifras de 7,8 kg/habitante/año. "El engaño sale muy rápido cuando se acude a los datos publicados y se compara", subraya el concejal ecosocialista.

Por este motivo, invita a "acudir a la Ley de Residuos, que dice que, si en abril la media canaria no alcanza a la española en recogida de envases, algo imposible si nadie manipula los datos o una Ley canaria de presupuestos lo impide, se impulsará en una isla no capitalina una prueba-piloto del sistema Sistema de Depósito, Devolución y Retorno".