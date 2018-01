"Intentaremos sorprender en la puesta en escena pero no al estilo Rey León"

El regreso de Domingo González Plasencia (Los Realejos, 1968) es una de las grandes noticias que deparará el concurso que arranca en solo siete días en el Recinto Ferial. Los Trapaseros compiten en busca del pase a la final, un premio que se les resistió el año pasado; y con la voluntad de gustar "las dos veces", en Santa Cruz y el Norte. Para Domi, su retorno se produce tras dos efímeras etapas en Triqui Traques y Diablos Locos. A la murga por antonomasia del carnaval realejero vuelve con ambición e ilusión a partes iguales. "Es mi casa", resume.

Es el año de su regreso. ¿Cuánto está de ilusionado y motivado ante el inicio del concurso de murgas?

Estoy como una moto. Es un reto, es como volver a empezar. También es volver a casa, así que se dan todos los ingredientes para que la ilusión sea muy grande.

Dejó Trapaseros en 2014...

Sí. En el 14 cogí un año sabático y ya al año siguiente José Castilla contó conmigo para ir a Triqui Traques. Necesitaban un director y asumí la responsabilidad. El año pasado salí en Diablos Locos, quue era algo que tenía pendiente. Y en esta ocasión se dan las circunstancias para mi regreso y aquí estoy. Contactaron conmigo desde Trapaseros, lo sopesé y dije que sí.

¿Qué diferencias hay entre la murga que dejó y la murga que se encuentra ahora?

Éste es un equipo algo más joven. Ha habido bajas de gente de mi quinta, por diferentes motivos. Pero los chicos que se han quedado han ido aprendiendo con buenas mañas.

Hasta donde se pueda contar, ¿qué repertorio tienen preparado para enganchar al público?

Vamos en un estilo muy, muy trapasero. Más que nunca. Con muchas notas de humor, bastante ironía y al final nuestra típico mensaje-moraleja para cerrar cada actuación.

A estas alturas, ¿es un orgullo o una etiqueta equivocada la que les califica como los Bambones del Norte?

Bueno, es un orgullo siempre. Y hasta cierto punto es normal: sonamos igual porque nos monta el mismo [Julio Alexis]. Pero el repertorio es nuestro, aunque él también colabora en bastantes cosas. Son identidades distintas. Nos caracterizamos por ser nosotros. Tenemos muchas cosas de murgas importantes de Santa Cruz, pero siempre procuramos añadir nuestro toque especial y destacar en la puesta en escena.

Entonces, ¿nos preparamos para que sorprenda Trapaseros otra vez con su puesta en escena?

Eso siempre. Intentaremos sorprender. No será algo estático, estilo Rey León. Pero tampoco podemos decir mucho más. Queremos meter a la gente en ambiente, ese es nuestro objetivo. Y sí, creo que sorprenderemos. Pero es una apuesta, como todas, así que ya veremos cómo sale. El propósito es ir a la final y dejar un buen sabor de boca.

¿Repetir el Segundo de Interpretación que consiguieron de militares en el Heliodoro es un sueño o una utopía?

No es que sea un sueño o una utopía. Si trabajas y te esfuerzas... pero depende de lo que guste al jurado y al público. Lo que nunca puede faltar es la constancia. Al final, tal y como están las puntuaciones y cómo valoran los jurados, es un poco como Risto en televisión. Es un te lo compro o no te lo compro. Si conectas con la grada y agradas, entonces estarás arriba.

¿Cómo ha visto a Juanca y a la murga durante este paréntesis en el que estuvo fuera?

Bien. No han bajado el listón, se han mantenido, han trabajado... si bien no todos los años se logra conectar. Lo importante es que han mantenido las bases y las tres señas de identidad de Trapaseros: respeto, humildad y compromiso. Ha sido desde el 96 una constante que Trapaseros esté bien. Un poco tratando de incorporar lo bueno de las demás: la locura de Diablos, la crítica de la desaparecida Singuangos, las voces de Bambones...

¿Cree, como otros directores dicen, que el concurso ha alcanzado otra dimensión a partir de la apuesta visual de Zeta Zetas?

No creo que haya cambiado el concurso. Nos quedamos con la innovación en el tema del teletransporte, pero no te olvides de que Zeta Zetas repartió a diestro y siniestro. Las murgas siguen siendo crítica. Y ahí tienen el Primero de Interpretación más que merecido. No porque pareciera que cantaban y aparecían en un lado y el otro, sino fundamentalmente porque cuajaron una buena actuación e hicieron cuatro buenas temas.

¿Lo siguen teniendo más difícil las murgas del Norte?

¿Tenerlo difícil? Si se nos puntuara menos, no sería justo. Para eso preferiría que nos vetasen. Pero yo creo en la igualdad y en la justicia, así que entiendo que se nos ve a todas por igual y que partimos con las mismas condiciones. Sí es un hándicap que si cantamos a un alcalde norteño, entonces la gente de Santa Cruz no nos entiende. Por eso tendemos a buscar unos temas más generalistas, con actualidad más insularista o incluso regional o nacional.

¿De la composición del jurado y las bases cambiaría algo?

No. Éste me parece el modelo idóneo. La fase es la fase y la final es la final. No deberíamos complicarnos la vida. Lo que más llegue al público el último día, que sea lo que se lleve el Primero.

¿Un mensaje para la afición?

Las murgas del Norte tienen el beneficio de que participan en dos concursos. Así que pedimos que nos apoyen en ambas ocasiones, en Santa Cruz y el Norte, que sé que lo van a hacer. El único mensaje adicional que daría antes de empezar es que el Carnaval y el concurso son una fiesta. Esto es para divertirse. Vamos a intentar gustar, y dejarnos de más historias. El que más agrade, que sea el más premiado. Y ya está.