Sobre tablas de un bosque encantado que innova sin olvidar la tradición

La construcción del escenario principal del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife no para. Quedan solo cuatro días para que comiencen los concursos con la primera fase las murgas infantiles y los operarios trabajan a destajo para que todo esté listo. Desde el Ayuntamiento lo tienen claro: "La combinación y fusión de tradición y tecnología permitirá este año incrementar las posibilidades del escenario principal del Carnaval". La escenografía muestra un bosque encantado que buscar innova pero que no olvida el aspecto más tradicional.

Sus más de 2.100 metros cuadrados, de los que 1.400 son útiles, convierten a estas tablas en el mayor de los escenarios que se han construido hasta ahora dentro del Recinto Ferial de la capital tinerfeña. Los elementos de escenografía se centran en árboles invertidos y elementos que se iluminarán, siempre acompañados por 300 pantallas led que proporcionarán un espectáculo audiovisual sin precedentes hasta ahora, según expusieron los representantes municipales ayer en la visita que realizaron para comprobar el estado de los trabajos.

El mismo José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz, señaló que este decorado evoca los grandes escenarios que han hecho historia en el Carnaval chicharrero. Son unos 70 metros de largo y 35 de ancho que se diseñado y confeccionado pensando en todos y cada uno de los actos, concursos y galas que se celebrarán durante el próximo mes en estas tablas.

El más "completo"

De esta forma, Bermúdez destacó que la dimensión y profundidad de los elementos del escenario, junto a la utilización de la tecnología, que permite dotar a todo el conjunto de un gran equilibrio, "con lo que el público podrá disfrutar mucho de todos los actos que se celebren y, en el caso de la Gala de la Elección de la Reina, apreciar mejor las fantasías". El máximo dirigente municipal señaló que "se trata de uno de los escenarios más completos que hemos disfrutado".

Se trata, en definitiva, de unir ambos conceptos y respetar al mismo tiempo las exigentes necesidades de un espacio peculiar y que debe dar cabida a tantos formatos diferentes de espectáculo. Se busca que sea un escenario para todos, ágil y efectivo en todas las disciplinas de concurso. Si el año pasado ya se logró reducir en tres horas el concurso de agrupaciones musicales y en dos y media el de comparsas, en este 2018 se seguirá con la misma dinámica. La única diferencia será que en lugar de utilizar elementos giratorios -que dificultaron que el sonido fuera adecuado para los grupos- será parte de la escenografía la que se rodará como un biombo por raíles.

La concejal de Fiestas, Gladis de León, explicó, tras agradecer a los trabajadores y a las empresas subcontratadas su esfuerzo por cumplir los plazos, que el decorado de este año se articula en torno a una propuesta escénica y escenográfica basada en elementos de gran volumen, con más de 250 metros cuadrados de tallado artesanal y pintura artística.

El diseño escenográfico es obra, al igual que el del año anterior, de Javier Caraballero, quien ha buscado con la simbiosis de elementos tradicionales y tecnológicos un resultado más potente, estético e innovador. Parte de su diseño, según anunció la concejal de Fiestas, acabará con toda probabilidad en la calle en los diferentes escenarios que se repartirán por el centro de la ciudad. "La pantalla siempre ha sido buena idea porque da mucho juego, pero no queremos nunca perder de vista lo tradicional, porque también aporta", confirmó Gladis de León.

Galas

Enrique Camacho, director artístico del Carnaval, no quiso desvelar nada de lo que ocurrirá en los espectáculos. Sin embargo, no dudó en afirmar que el escenario y su montaje cumple a la perfección con sus propósitos. Sí adelantó, como también valoraron los representantes municipales, que el objetivo en el futuro es que todo el espacio, tanto escenario como gradas y patio de butacas, se integren para lograr un espectáculo total. Para este año se ha incluido una escalinata que discurre desde el centro del escenario hacia el público.

Otro de los aspectos que José Luis Ramírez, director técnico del Carnaval, destacó sobre el montaje del escenario, es la plataforma giratoria que se ha habilitado en ediciones anteriores de la fiesta. En esta ocasión se ha incorporado a un suelo que lo integra completamente con el resto del piso, haciendo la superficie más versátil y efectiva.

Se consigue que las candidatas giren para mostrar por completo sus fantasías pero para el resto de concursos la plataforma pasa a forma parte del resto del escenario, algo que no ocurrió el año pasado porque se instaló con un escalón que lo impedía. "Quizás sea lo más complicado de un escenario de estas características, y que no suele verse en otros escenarios, porque no es habitual que tantos espectáculos se desarrollen en el mismo espacio; hay que pensar en todos y se está consiguiendo, aunque como en todo, trabajamos con ensayo y error y siempre se podrá mejorar", concretó el director técnico.

Ramírez recordó que se ha apostado también para este 2018 por un diseño de luces más versátil y optimizado para el espacio, con integraciones puntuales también sobre los propios elementos, un trabajo que se ha elaborado desde Tenerife, sin necesidad de encargarlo fuera, con profesionales de aquí. En total, solo en iluminación, habrá unos 300.000 vatios funcionando a pleno rendimiento. El esfuerzo se ha incrementado para que sean elementos que consuman poco.

Aforo

El aforo más numeroso está preparado para la final de murgas que se celebrará el viernes 26 y para la que está previsto instalar un total de 6.300 asientos. Para la gala de la reina adulta, para ampliar pasillos que se requieren para el espectáculo, habrá 5.800. Para el resto de galas y concursos se prevé la colocación de 5.600 asientos, siempre entre gradas y sillas. Conforme aumente la demanda y por tanto la venta de entradas se irán ampliando en los laterales del patio de butacas, que aunque atienden a criterios de seguridad, los espectadores pierden visibilidad sobre lo que está ocurriendo sobre el escenario.