Santa Cruz da la bienvenida a la Fantasía

Señoras y señores comienza en Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018. Con estas palabras dio comienzo ayer la Gala inaugural de la fiesta chicharrera más conocida, que este año está dedicada a la Fantasía. De esta manera, una espectacular exhibición de fuegos artificiales dio la bienvenida al Carnaval ante un numeroso público en el Castillo Negro de la capital.

El acto contó también con los presentadores de cada una de las Galas de Elección de la Reina; Eloísa González, Laura Afonso y Berta Collado, de la gala adulta; Lili Quintana de la Gala de los Mayores; y varios integrantes de murgas infantiles, así como las niñas que fueron reinas en los años 2014 y 2017, que actuarán como presentadoras de la infantil.

La Gala sirvió también como presentación oficial de las 31 candidatas a Reina Adulta, Infantil y de la Tercera Edad, que conocieron en este evento el orden en el que participarán en los certámenes.

Candidatas adultas

La Gala de Elección de la Reina Adulta del Carnaval de la Fantasía se celebrará el 7 de febrero en el Recinto Ferial de la capital. La primera de las candidatas en subirse al escenario será Ana Deisy Sabina, en representación del Centro Comercial Alcampo La Laguna y lucirá una fantasía llamada El Secreto del firmamento. Carmen Laura Lourido lo hará en segundo lugar en representación de Fuente Alta, con su fantasía Renacida. Rosalía Barreto, la candidata de McDonald´s y la opinión de tenerife desfilará con su fantasía El Reino de los Trece Témpanos en tercer lugar. Saida Prieto, aspirante de El Diario de Avisos- El Español, desfilará sobre el escenario del Recinto Ferial con su traje Mi sueño una realidad en cuarta posición. En quinto lugar lo hará Ithaisa García, la candidata de Shopping Center China Town con su fantasía Flamingo. Paula Abreu, de Urbaser S. A., subirá al escenario en sexta posición con su traje La Novia de la Muerte. La aspirante de Autoinsular Citroën, Minerva Hernández, defenderá su diseño Recuerdos de Ypacaraí en séptima posición. Rocío Díaz será octava, con la fantasía Belice, en representación del Centro Comercial Añaza-Carrefour. Rocío Pérez lo hará en noveno lugar con su fantasía Cumbre patrocinada por Dentalmep y Colaborador Taller Las Zocas. Carolina Viera defenderá su fantasía Fly me to the Moon en representación del Gabinete de Estética África y Vicky en décima posición. La siguiente en desfilar será Luna Hibner, con su fantasía La Magia del Ritmo, de Grupo Fedola. Verónica Delgado lucirá su fantasía Luna Blanca de El Gusto por el Vino Canarias S. L. en décimo segundo lugar. La última en subirse al escenario del Carnaval el próximo 7 de febrero será Catahysa Machado, de Ron La Indiana, llevando su fantasía Yo Disco, Yo Robot.

Candidatas infantiles

La Gala de la Reina Infantil tendrá lugar el domingo 28 de enero a partir de las 18:00 horas. Un total de nueve candidatas aspirarán a hacerse con el cetro infantil de estos carnavales. La primera niña en subir al escenario será Carlota Cortés, representando a Club Rik&Rok-Alcampo La Laguna y llevando la fantasía ¡ Luces, Cámara, Acción!. La segunda en desfilar será Daniela González, candidata de Ferreterías Castro Delgado y Las Pirámides con el traje ¿Vienes de París?. La siguiente será Lucía Pérez, de Alberto Reyes Peluqueros y Floristería Las Libélulas Flower Shop y con el traje Todos Unidos por una Ilusión. Ayelén Pierchurowicz defenderá su fantasía Y en este Jardín, yo soy la Reina de Comparsa Los Joroperos en cuarto lugar. La gala continuará con el desfile de Carla Rodríguez, en representación de Guachinche Rincón Parrandero y llevando el diseño Viajando Contigo. Adriana María Méndez subirá al escenario en sexta posición con su fantasía Cleo y sus Amigos con el patrocinio de Pcan Estación de Barranco Hondo y Sala Tenerife Sur. La séptima en salir al escenario será Loida Rodríguez, candidata de Planton´s Peluqueros y Barbería Sr. Platón con su diseño Mi Pequeño Daimonion. Le seguirá Daniela Torres, con el traje Diente de León patrocinado por Fachadas Dimurol S. L. Keira Ramos, en representación de Bonitas Curvas y Canarias Print.com cerrará la gala, con su fantasía Que reluzca bien el oro, sacarle brillo a la plata y cuidado con la gata.

Candidatas mayores

El Recinto Ferial acogerá la Gala de Elección de la Reina y Festival de Agrupaciones de Los Mayores el miércoles 31 de enero a partir de las 17:30 de la tarde. María del Carmen Cano estrenará el escenario desfilando en primera posición, con el diseño La Estrella en representación de Macrobingo Estrella, Grupo AC. La segunda será Evelina de la Fuente, con el traje No Dejes de Soñar patrocinado por Cafetería Artadi Dance La Matanza y Restaurante El Cine de Los Cristianos. Morela Mesa pisará el escenario en tercer lugar y luciendo su fantasía Caribay en representación del Ayuntamiento de la Villa de Arafo. El cuarto lugar lo ocupará María del Carmen Gutiérrez, candidata del Ilustre Ayuntamiento de Santiago del Teide que llevará el diseño titulado La Guardiana de Argel. Carmen Julia Pérez defenderá su fantasía Diva en representación de Ron La Indiana en quinto lugar. En sexta posición saldrá al escenario Candelaria Reyes, que desfilará representando al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, Floristería Salena y TC Diseño con la fantasía Momentos del Ayer, Hoy Quiero Recordar. La siguiente será Carmen Rosa Amaral, de Espectáculos Bravo y Plataforma de Vecinos de Tíncer con la fantasía La Hechicera. María Esther Encinoso, candidata de Popo Import y Ayuntamiento de Los Realejos desfilará en octava posición y lucirá la fantasía Realmente Mítica. La última en subirse al escenario será Marta Morales, candidata de Tic Tac Talleres y Pirotécnia La Candelaria luciendo su traje Diosa Nivaria