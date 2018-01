Bermúdez apuesta por la Vía Exterior para acabar con el colapso de la TF-5

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reivindicó ayer la construcción de la Vía Exterior para resolver el colapso de la TF-5, en línea con lo que recoge el Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana, un documento "muy estudiado" en la época de Adán Martín como presidente del Cabildo.

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España no ha ocultado que el Ayuntamiento de La Laguna "está en contra" del proyecto -el Cabildo también- pero para Santa Cruz "es la vida". En su opinión, el acceso al área metropolitana en coche "no se va resolver con un carril más en la TF-5", ya que la "única posibilidad" para resolver el problema es "dar diferentes alternativas" para conectar el norte y el sur de la Isla.

"Descartar esa posibilidad es descartar la solución de futuro y seguir acrecentando el problema", indicó el alcalde, quien añadió que en la capital hay "un punto negro" en la entrada al puerto porque cada día entran muchos camiones y se forma un "cuello de botella", por lo que espera que tanto el Gobierno como el Cabildo "pongan recursos" para buscar una solución.

Miraflores

Sobre las diferencias con el Cabildo a cuenta del desarrollo urbanístico de la zona de Miraflores, comentó que se trata de un litigio "técnico", porque los del Cabildo tienen un criterio "y lo aplican ahora, pero no cuando se aprobó el PGO u obligándonos a catalogar inmuebles", mientras que el criterio de Urbanismo es otro. "Si no hay acuerdo no nos queda más remedio que acudir a los tribunales para ver quién tiene razón", advirtió.

Bermúdez no entiende que el Cabildo haya mandado a parar una obra de derribo en Miraflores cuando el inmueble no está catalogado ni protegido, lo permite el actual Plan General y cuenta con la licencia de obra expedida por el consistorio.

Eso ha motivado que ahora haya un edificio a medio demoler y una calle cortada, aparte de que en casi 300 inmuebles de la ciudad se podría hacer lo mismo, lo que genera "inseguridad jurídica" para los propietarios y puede dar lugar a indemnizaciones. "Todo está en veremos", apuntó, resaltando que por seguridad jurídica y por la defensa de las competencias se defenderá el caso en los tribunales.