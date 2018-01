Las entradas del deseo

En la última semana se ha producido un hecho que es de difícil solución: la puesta a la venta de las entradas para asistir a los actos de los Reyes Magos y casi al mismo tiempo del Carnaval chicharrero. El Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ponía a la venta el pasado 29 de diciembre las entradas para el espectáculo de los Reyes Magos en el estadio Heliodoro Rodríguez López, unos pases que solo se podían adquirir en las oficinas de distrito que tiene el Ayuntamiento en los diferentes barrios. Se agotaron en tres horas, un total de 18.000 localidades.

La semana pasada, concretamente la víspera de Reyes, salían a la venta las entradas para los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2018, solo por internet, en el portal www.ticktea.com. Las entradas para la final de murgas se acabaron en solo cinco minutos y los bonos para las fases y la final, duraron un poco más, pero en 40 minutos ya no había posibilidad de poder adquirir una entrada para ver in situ el concurso más seguido por los carnavaleros. Además, este año no existía la posibilidad de comprar entradas en taquillas, evitando las famosas acampadas en el Recinto Ferial, así que las posibilidades para aquellas personas que no tuvieran un dispositivo con internet fueron nulas.

Tanto con la venta física (taquilla), como virtual (internet), las entradas para estos dos actos -la llegada de los Reyes y la final de murgas- son del agrado de los chicharreros y se van a volcar para lograr no perderse cada año estos espectáculos. ¿Quizás el Recinto Ferial es un aforo muy pequeño? Esa es la eterna duda, ya que la demanda podría ser el doble de la oferta actual, con respecto al aforo. Pero trasladar de lugar esta final supondría un sobrecoste muy grande y, quizás, con resultados no muy positivos, como sucedió en los años 2011 y 2012 con la final de murgas en el Estadio. Por otro lado, cabe recordar que la final que se realizó en el año 2010 en la explanada del Muelle fue un rotundo éxito con un aforo mucho mayor que el que puede albergar el Recinto Ferial. Poco a poco hay que buscar una solución a este problema.

Quizás el portal dejó comprar muchas entradas para una sola persona, ya que cada comprador podía adquirir un total de seis asientos. Quizás si su número se redujera, se podría ajustar más a la realidad y evitar la reventa que ya se encuentra en marcha, tanto es así que, poco después de agotarse, ya se podían encontrar la reventa en varios portales de internet, bajo el amparo de venta de bolígrafos. En España, la reventa de entradas es ilegal. Hecho que además ha creado un gran malestar entre el colectivo murguero, que se ha rebelado contra este tipo de actos, pues solo benefician al vendedor de esta entrada. Tanto es así, que por varias redes sociales, están difundiendo los datos de las personas que hacen negocio con estas entradas, con el fin acabar con esta actividad.

Cómo cuesta cada año lograr ver a las murgas del Carnaval chicharrero. Las entradas se han convertido en objeto de deseo.

Grupo Mascarada Carnaval

www.grupomascarada.com