La nueva plaza de Cuesta Piedra entra en funcionamiento como espacio de ocio vecinal

La nueva plaza de Cuesta Piedra entró en funcionamiento en la tarde de este jueves 28 de diciembre con la retirada de las vallas que delimitaban el perímetro de esta superficie creada sobre el mismo lugar que ocuparon las viviendas originales de este barrio de la capital.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, inspeccionó el acabado final de la obra, cuya inversión ha superado los 400.000 euros, en compañía de los residentes en esta zona de Santa Cruz y las concejalas de Vivienda, Carmen Delia Alberto, y del Distrito Salud-La Salle, Yolanda Moliné.

Bermúdez destacó que se ha creado "un nuevo espacio público absolutamente extraordinario, que refleja bien a las claras la culminación de uno de los barrios de Santa Cruz que más se han transformado en positivo en los últimos años. Estoy feliz de poder compartir esta alegría con los vecinos, ya que ellos han participado activamente en el diseño del mural que decora este espacio, el parque infantil y la fuente de este emplazamiento que, desde hoy mismo, va a convertirse en uno de los referentes identificativos de Cuesta Piedra y sus habitantes".

Alberto, por su parte, también mostró su satisfacción "por poder poner la guinda al proceso de reposición de las viviendas con un nuevo espacio de ocio que complementa a los hogares que se han creado y que viene ejecutándose, hasta su culminación en el día de hoy, desde diciembre de 2016. Aún quedan algunos pequeños remates por colocarse, pero en su mayor parte ya se encuentra totalmente operativa y lista para ser disfrutada por los vecinos".

Moliné, mientras tanto, resaltó que los vecinos de Cuesta Piedra "pueden contar desde ahora con una plaza que no solo embellece muchísimo la zona, sino que supone que ganemos un nuevo espacio en el que desarrollar actividades de todo tipo, a través de la oficina de distrito, tal y como hacemos en otros barrios".

La plaza está coronada por un mural, de 18 metros de largo, realizado por 'Sabotaje al montaje', nombre artístico del creador lanzaroteño Matías Mata, que ha sido el encargado de su realización a espray. Esta creación artística, bautizada como 'Colores del entorno y sus deformaciones', está inspirada en los tonos cromáticos que rodean al conjunto de la plaza.

"He tenido muy en cuenta las tonalidades del entorno porque mi objetivo era conseguir algo personalizado para Cuesta Piedra. Los vecinos del barrio me han apoyado mucho en los cuatro días que invertí para su realización y también me han expresado su satisfacción con el resultado final. He intentado realizar una composición basada en la abstracción, en el que el color lo es todo, para tratar de darle un aire mucho más actual, urbano y contemporáneo", manifestó el artista.

Llevará el nombre de una destacada vecina

Asimismo, el alcalde confirmó, durante su encuentro con los residentes, que la plaza llevará el nombre de María Dolores Santana León, conocida popularmente por 'Mamá Loli'. Para ello, el Ayuntamiento ha impulsado la apertura de un procedimiento administrativo de concesión de honores a esta destacada vecina y dirigente vecinal, cuya propuesta viene respaldada por cinco entidades vecinales y sociales y más de un centenar de vecinos.

'Mamá Loli' nació en El Toscal en 1943 y residió durante casi 40 años en Cuesta Piedra. Está considerada como la segunda madre de todos los chicos y chicas del barrio. Su sobrenombre se deriva del testimonio espontáneo de un muchacho de 12 años de edad que, hace ya más de 30 años, declaró durante una entrevista radiofónica realizada en una fiesta que la organizadora de la misma había sido 'Mamá Loli'.

Durante su trayectoria se significó por ser una gran dinamizadora vecinal, organizando iniciativas que han quedado en el recuerdo de varias generaciones de residentes en el barrio. Bajo su tutela, se iniciaron muchos jóvenes del barrio en disciplinas deportivas como fútbol y boxeo y también impulsó la participación en actividades culturales como teatro o la murga Diablos Locos.

Su figura fue clave también para la construcción de la parroquia existente en la zona en la que, además, ejerció como catequista. También demostró su solidaridad organizando recogidas de juguetes para los menores desfavorecidos.