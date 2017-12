Las entradas para el espectáculo de los Reyes se agotan en menos de tres horas

"Por únicamente ver la cara de ilusión y de felicidad de mi hija durante ese día, no solo paso una noche en la calle, sino dos o tres si fuese necesario". Son las palabras de Chaxiraxi Díaz, una vecina de Taco que durmió junto a las taquillas del santacrucero estadio Heliodoro Rodríguez López con el fin de poder conseguir este viernes las ansiadas entradas para el espectáculo de bienvenida a los Reyes Magos, que tendrá lugar el 5 de enero. Fue la primera de la cola y no pudo ocultar su alegría cuando las adquirió. Y es que las localidades se agotaron en menos de tres horas en todos los puntos de venta habilitados por el Organismo Autónomo de Fiestas del Ayuntamiento de la capital.

Chaxiraxi, con un grupo de familiares y amigos, acamparon junto al estadio desde el jueves a las ocho de la tarde. Pero no fueron los únicos. Cuando las taquillas abrieron este viernes, a las diez de la mañana, la cola, formada por centenares de personas, daba la vuelta al recinto deportivo. Lo mismo ocurrió en las oficinas municipales de los cinco distritos. En el Heliodoro, las entradas se agotaron en menos de tres horas y en algunos distritos no se llegó ni a la hora y media. Fuentes de Fiestas destacaron que "este ha sido el año en el que más rápido se han vendido las entradas" y que "la demanda de estas ha sido tan elevada que se podrían haber llenado dos estadios de fútbol".

"Hemos dormido junto a dos gigantescas ratas, que intentamos espantar con un palo. Tal fue la escandalera, que hasta los vecinos llamaron a la Policía. Pero todo esto vale la pena por ver la carita de los niños durante el espectáculo de los Reyes", indicó Chaxiraxi. Lo mismo opinó Jésica Díaz, una vecina de Añaza que acudió al estadio desde las seis y media de la mañana para cumplir el sueño de su pequeño, dar la bienvenida a los Reyes de Oriente. "Nos da igual las horas que tengamos que pasar aquí. Quien sea madre o padre nos entiende", apuntó.

Adassa Guedes, también vecina de Taco y embarazada de ocho meses y medio, dijo, tras conseguir las localidades, que se había olvidado ya del cansancio por permanecer en la cola durante varias horas de pie. "La ilusión de los niños no tiene precio", añadió. Guacimara Prieto se trasladó desde la Matanza junto a sus dos pequeños para poder adquirir las entradas y aprovechó para pedir al Ayuntamiento que "busque un recinto más grande para celebrar este acto, porque son muchos los niños que se quedan con la penita de no poder ver a los Reyes y no es justo".

El Consistorio chicharrero informó de que se habían puesto a la venta, en el Estadio y en las oficinas de los cinco distritos, y al precio de un euro, un total de 18.000 localidades, "afluencia de público determinada en función del plan de seguridad elaborado para el espectáculo".

La recaudación del dinero procedente de la venta de las entradas será cedida a 11 organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la infancia: Nuevo Futuro, Padre Laraña, Ahete, Apanate, Aldeas Infantiles, Aldis, Funcasor, Fundación Canaria Oliver Mayor contra la Fibrosis Quística, Rotary Club Tenerife Ramblas, Colegio Oficial de Psicología y Asociación Asistencial Naia.

El acto de recibimiento a los Reyes Magos en el estadio Heliodoro Rodríguez López se celebrará el viernes 5 de enero, a partir de las cinco de la tarde, y contará con la participación de cerca de un millar de niños. A su término se desarrollará la tradicional Cabalgata a lo largo de su recorrido habitual por las calles de Santa Cruz, para finalizaren la plaza de la Candelaria.