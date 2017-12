Santa Cruz recoge durante 2017 más de un centenar de animales exóticos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha retirado, durante todo el año 2017, un total de 112 animales exóticos que se encontraban bajo la tutela de particulares residentes en el municipio. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Correa, explica que este hecho ha sido posible gracias al convenio que el Consistorio chicharrero mantiene con la Fundación Neotrópico, que es la responsable de realizar las capturas y de desplazar a los ejemplares a sus nuevas instalaciones ubicadas en Barranco Grande.

El listado de animales exóticos de los que se ha hecho cargo en la capital tinerfeña la Fundación Neotrópico durante el año 2017 está formado por reptiles como el camaleón de Yemen, la iguana común, la culebra de maizal, la serpiente toro y la pitón real; anfibios como el galápago de orejas amarillas, la tortuga mediterránea, el galápago de orejas rojas, el galápago jeroglífico, el galápago falso mapa, la tortuga mapa de Ouachita, el galápago de Florida y el galápago Chino; aves como la cotorra de Kramer, el agapornis, el ratonero de Harris, el loro arcoíris, el loro gris de cola roja y la cotorra de cabeza negra; o mamíferos como el petauro del azúcar.

El Ayuntamiento recuerda que aquellas personas que decidan hacer uso de este servicio deben contactar con la Fundación Neotrópico en el teléfono 922 23 04 04 o a través del correo electrónico fundacion@neotropico.org. De igual manera, esta organización tiene en su página web, www.neotropico.org, una detallada descripción de los servicios que realiza. Entre ellos figuran los desplazamientos, servicio de urgencia durante las 24 horas para la captura y recogida de fauna exótica y potencialmente peligrosa, gastos veterinarios, cuarentena y mantenimiento de ejemplares recogidos en sus instalaciones de Barranco Grande.

El edil de Medio Ambiente valora esta herramienta como "una de las más eficaces que hemos puesto en marcha, ya que facilita que los poseedores de este tipo de animales no los abandonen en charcas, jardines y otros emplazamientos de nuestra capital cuando, por las razones que sean, ya no pueden mantenerlas o no desean tenerlas en sus domicilios".

Correa, no obstante, insiste en que "tener una especie considerada exótica como mascota doméstica comporta aún más sacrificios y cuidados que si tenemos un animal de compañía mucho más convencional, por lo que hay que pensarse muy bien si estamos capacitados para hacernos cargo de un ejemplar de estas características antes de llevarlo a casa".

"Tener fauna exótica suelta, ya sea por fuga del propio animal o por abandono de su propietario, comporta un grave riesgo para el resto de especies que habitan en nuestra ciudad y puede producir graves trastornos al medio ambiente y al hábitat en el que se instalen por su capacidad depredadora", recuerda el edil.