Santa Cruz, preparada para recibir el Año Nuevo

Santa Cruz tiene prevista para este fin de semana una agenda con más medio centenar de actividades, pensadas para el público familiar, que se extenderán por toda la geografía del municipio para recibir al Año Nuevo. Destaca la Gran Fiesta de Fin de Año de la plaza de la Candelaria, donde se podrá disfrutar, recién entrado 2018, de la exhibición pirotécnica. Por su parte, el PIT es la referencia de la oferta infantil y juvenil; el musical "Sunset Boulevard" de Paloma San Basilio sigue en el Auditorio; la danza llega con el festival "Canarios dentro y fuera", y el deporte solidario acude con "21 motivos para sonreír" y "Trail Anaga".

Previo a las Campanadas de Fin de Año, en el escenario en la plaza de la Candelaria, el próximo domingo, desde las 23:00 horas, tendrán lugar las actuaciones de El Morocho y Su Orquesta y de DJ Richard, que animarán a las personas que se reúnen para partir el año y bailar ritmos de merengue, salsa y música latina hasta altas horas de la madrugada. A las 00:00 horas, podrá disfrutarse de la tradicional exhibición pirotécnica realizada desde la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a cargo de los Hermanos Toste, para recibir al nuevo año 2018, un espectáculo de luz y color que cada año concita mayor interés.

Por su parte, el Cabildo y el Auditorio de Tenerife Adán Martín traen el tercer título de teatro musical, dando un salto cualitativo con respecto a las anteriores ediciones, gracias a un acuerdo con The Really Usefull Group Ltd, productora de Andrew Lloyd Webber, responsable de partituras como "El Fantasma de la Ópera", "Jesucristo Superstar" o "Evita", estas últimas producidas por Auditorio de Tenerife en 2014 y 2015. En esta ocasión, se presenta un estreno absoluto en español, "Sunset Boulevard", con Paloma San Basilio como protagonista de un espectáculo musical que podrá disfrutarse este viernes y sábado, a las 20:30 horas.

Sigue el PIT, en el Recinto Ferial, convocando al público infantil y juvenil, de 10:00 a 20:00 horas, viernes y sábado, y hasta las 15:00 horas el domingo, con atracciones, juegos, actividades de diversión, de formación y de entretenimiento. Además, incluye actuaciones teatrales todo el fin de semana como "El loco mundo de Sanabrín", "El pequeño Cascanueces" o "Chiki Cirkus", y el sábado, cuatro horas dedicadas a la música pop koreana bajo el título de "TLP K-POP-DAY o K-Day", actividades que pueden consultarse aquí.

El viernes, desde las 09:00 horas, última jornada de los talleres de Navidad sobre ciencia, arte e historia que se celebran desde el pasado miércoles en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Sigue la ludoteca gratis, con guardia y custodia el fin de semana, en la plaza de Los Sabandeños (Tomé Cano), de 10:00 a 13:00 y 16:00 a 20:30 horas. Desde las 11:00 horas del viernes, en la Biblioteca Municipal Central (TEA), segundo y último día del taller sobre ilustración "Contar con imágenes", para niñas y niños a partir de 7 años. Y en el barrio de La Salud, en la cancha San Joaquín, de 11:00 a 14:00 horas, hinchables y talleres infantiles.

Siendo con talleres gratuitos para menores, destaca el que tiene lugar desde el pasado martes en la Casa del Carnaval, de 11:00 a 13:00 horas, y que llega este viernes al final de la primera convocatoria (próxima, entre 2 y 4 de enero). Está dirigido a niñas y niños de más de 3 años y ofrece infinitas posibilidades para que mejoren su creatividad, al tiempo que conocen de primera mano y de manera cercana una de las principales fiestas de Santa Cruz. Y en la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura), desde las 11:00 horas, el taller de juegos de mesa modernos "Nosolodados", para chicas y chicos de entre 10 y 14 años.

Este mismo viernes, en la Biblioteca Municipal Central (TEA), a las 17:30 horas, regresa una nueva edición de Bebecuentos, actividad para la estimulación temprana de bebés de 0 a 36 meses, de la mano de Laura Escuela y su propuesta "Cosquillas". Y a la misma hora, pero en el Espacio Cultural CajaCanarias, llega el espectáculo "Refrán x cuento = cientos", basado en cuentos de la tradición oral de distintos países del mundo relacionados con refranes populares, ilustrados en directo y proyectados en una pantalla, a cargo de Isabel Bolívar, Nareme Melián y Vladimir Ariosa, especialmente ideado para menores a partir de 10 años.

Para el sábado, de 11:00 a 14:00 horas, en la plaza de Ganivet, en Los Gladiolos, habrá talleres infantiles y castillos hinchables. También en Residencial Anaga y Barrio Nuevo, en Centro-Ifara (17:00 a 19:00 horas). Y en el TEA, a las 12:00 horas, se proyecta "Fuerteventura: la magia del desierto"; "Isla de Lobos: ¿dónde está el lobo?"; "Lanzarote: cantando con cuervos"; "La Graciosa: unas gafas muy graciosas"; "Gran Canaria: osos perezosos"; "La Palma: cuentos de las mil y una estrellas"; "La Gomera: la vida es silbar"; "El Hierro: la isla del fin del mundo", y "Tenerife: un volcán para Cleo", capítulos de la serie animada "Cleo".

También este sábado, a las 11:00 horas, en la Asociación Cultural Equipo Para (c/ La Marina), se imparte un taller de fanzine dirigido por Elías Taño, un canario que vive en Valencia y que dibuja gente sin personalidad concreta, siempre en grupo, que utiliza para representar conceptos políticos. Se trata de plasmar en un solo fanzine la decadencia y fracaso de las vanguardias, dejando a la zaga las pretensiones intelectuales de las nuevas modalidades "hípsters". A las 14:00 horas, en el mismo lugar, tendrá lugar una muestra y venta de trabajos autoeditados y fanzines de unos cuantos artistas seleccionados para esta ocasión.

Recordar que el tradicional mercadillo de Navidad estará abierto todo el fin de semana, en la alameda del Duque de Santa Elena, donde permanecerá hasta el día 6 de enero, con más de 60 puestos. Sus horarios de apertura, viernes y sábado, de 10:00 a 22:00 horas, y el domingo, hasta las 17:00 horas. Por su parte, la Asociación de Vecinos Virgen del Camino, de César Casariego (Ofra), organiza un mercadillo solidario para conseguir recursos para las familias más necesitadas.



Dinamización en distritos

La dinamización de zonas comerciales se inicia el viernes, de 11:00 a 14:00 horas, en Ofra con personajes infantiles que recorrerán las principales zonas comerciales del Distrito, animando y acompañados del grupo coreográfico Crew of Dream, que regresarán el sábado a la misma hora. Por la tarde del viernes, de 17:00 a 19:00 horas, un pasacalle navideño recorrerá las calles de La Rosa y Casa Pisaca, en Centro-Ifara, y en el distrito Salud-La Salle, de 18:00 a 20:00 horas, los tradicionales villancicos alegrarán y darán ambiente navideño a la zona comercial Estadio-La Salle.

En la jornada del sábado, volverán los villancicos, de 11:00 a 13:00 horas, a la Zona Comercial Mercado, en las voces del grupo Tajoras Las Palmitas, y de 17:00 a 20:00 horas, en la zona comercial de La Salud, también habrá grupos que interpretarán villancicos y canciones navideñas. En el distrito Centro-Ifara, este sábado, de 17:00 a 19:00 horas, tendrá lugar un pasacalle navideño con Dixie y personajes navideños que repartirán caramelos y globos por Rambla de Pulido, Pasaje de Sitja, Rambla de Santa Cruz y Calle Juan Pablo II.

El teatro, por su parte, tiene su espacio en el Círculo de Bellas Artes, que programa para este viernes, a las 17:00 horas, la clásica obra de Charles Dickens "Cuento de Navidad", una adaptación de Sandro Nerilli bajo la dirección de Telesforo Rodríguez. A las 20:30 horas, en el mismo espacio escénico, se representa "Comedia de la mano de Carolina", una revisión homenaje de la Comedia dell´Arte pensada para divertir a jóvenes y no tan jóvenes. Y el sábado, a las 12:30 y 17:00 horas, se repone el espectáculo familiar "Pinocho".

TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta este viernes y sábado, a las 19:00 y 21:30 horas, la película francesa "Nuestra vida en Borgoña" (2017), dirigida por Cédric Klapisch y protagonizada por Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot y María Valverde, que se pasará en versión original en francés con subtítulos en español y cuya trama recuerda cuando Jean dejó a su familia y a su Borgoña natal hace diez años. Al enterarse de la inminente muerte de su padre, regresa a la tierra de su infancia. Él se reencuentra con su hermana, Juliette, y con su hermano, Jérémie.

En el terreno de la danza, el festival "Canarios dentro y fuera" inicia su actividad este viernes, de 12:00 a 14:00 horas, con un taller de la especialidad a cargo de Samuel Minguiñón, que tendrá una nueva sesión el sábado, a la misma hora, pero en esta ocasión bajo el magisterio de Josué Espino. Por su parte, Élida Dorta, creadora del cartel del festival de este año, ofrece también un taller de yoga durante las mañanas que dura el mismo.

En lo referente a los espectáculos de este festival, este viernes, en el Centro Cultural Equipo Para, a las 19:00 horas, se representará "A man or a woman", de Cristina Hernández Cruz. En el Pasaje Cachimba (El Toscal) intervendrá Yurena Ruiz Báez con "Birth Song", a las 19:30 horas, y Daniel Abreu, sobre la pieza de Carlos Nicanor, en el Solar (Acción Cultural Sociedad Lugar Arte), a las 20:00 horas. En el Teatro Victoria, desde las 21:00 horas, actuarán Carlota Mantecón con "17´ entre Nadia y yo"; Aleksander Gerogiec y Darío Bardam, con "Moonlight"; Carmen Macías, con "Y también mañana", y Daniel Morales, con "Invisible".

Sin abandonar el Festival de Danza, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre se ofrece este sábado, a las 11:00 y 12:00 horas, "Babel", que en realidad es una improvisación escénica en la que los tres lenguajes que forman parte de esta obra (la narración, la música y la danza) se encuentran, dialogan, interaccionan y se complementan, con la participación de Paloma Hurtado, Diego González y Agustín Curbelo.

También este sábado, desde las 19:00 horas, en la plaza Isla de la Madera, se podrá ver a Samuel Minguillón y Álvaro Frutos con "Jaleo"; Vértice Danza Aérea, con "Tenca"; los ganadores del 4º Campeonato OnStage, y Las Twins, con "Vínculo". A las 21:00 horas, en el Teatro Victoria, se desarrollarán diversos espectáculos que finalizarán las actividades de esta edición del Festival de Danza "Canarios dentro y fuera 2017", con "Euritmia", con Esther Martínez, Piroska Duque e Italo Somma, y la compañía I+D Danza, Josué Espino y Carmen Fumero junto a Miguel Ballabriga y la colaboración de Indalecio Seura.



Campus de baloncesto y deporte solidario

Este viernes, de 09:00 a 13:30 horas, tendrá lugar la última jornada del "IV Campus de Navidad" de baloncesto Salud-La Salle, que se ha venido celebrando desde el pasado martes, en el pabellón municipal de La Salud, organizado por el Ayuntamiento, a través de la oficina del Distrito, con la colaboración del CB Tenerife Central y la Concejalía de Deportes. Y este mismo viernes, en el campo de fútbol de Somosierra, se celebrarán las finales del Torneo de Fútbol de Ofra-Costa Sur, que se inició el pasado día 26 y que hoy conocerá a sus ganadores, a los que se procederá a la entrega de trofeos en el mismo campo.

Por su parte, la futbolista internacional María José Pérez, actualmente en la UD Granadilla, ha elegido Santa Cruz por segundo año para celebrar una iniciativa futbolística de marcado carácter solidario: "21 motivos para sonreír", para visibilizar la labor de dos colectivos de Down en la isla, Trisómicos 21 y Libre 21. Se disputarán este sábado, en el campo municipal de Añaza, dos encuentros: a las 12:00 horas, combinado de periodistas frente al equipo de veteranos del CD Tenerife, y a las 17:00 horas, la UD Granadilla Tenerife se enfrenta a las mejores jugadoras del fútbol canario de las siete islas. Las entradas solidarias cuestan 3€.

Y en macizo de la Reserva de la Biosfera de Santa Cruz, también el sábado, pero desde las 09:00 horas, vuelve el "Trail Anaga Solidario", sexta edición consecutiva de esta carrera de montaña no competitiva, consistente en la subida y bajada al Pico del Inglés desde Valleseco. Los 400 dorsales ya se han repartido en la inscripción previa, a 3€, y la recaudación irá este año para la Asociación de Síndrome de Asperger de Canarias (ASPERCAN), después de que Amigos de Vitolo, Asociación Síndrome de Dawn y el Hogar Santa Rita fueran las beneficiarias en años anteriores.



Exposiciones temporales

"Athanatos", en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, muestra desde la semana pasada los distintos rituales funerarios en diferentes poblaciones de las Islas en el pasado y los avances científicos en el apasionante campo de la arqueología funeraria, a la vez que rinde homenaje a los investigadores ya fallecidos. Una exposición que merece mucho la pena y que podrá visitarse hasta el próximo 3 de junio. Y en la Galería de Arte Bibli, "Papeles", donde el singular tiene siempre algo maravillosamente frágil, inestable, a punto de escaparse. Tiene un poco de carta en un sobre, de secreto camuflado entre dobleces y bordes.

Y en las despedidas, dicen adiós este mismo domingo las exposiciones "El trabajo, en la piel del hombre", hasta ese día en El Libro en Blanco; "Monstruos y fósiles", encuadrada en el Festival Internacional de Fotografía de Tenerife "Fotonoviembre", en el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, también hasta el domingo, a l igual que "Combinar visible", tercera y última de las muestras que han conformado la séptima temporada de Área 60 del TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Mención aparte, por su carácter permanente, merece la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en el barranco de Santos, debajo del puente de Galcerán. Abierta todos los días, de 09:00 a 19:00 horas, de momento con entrada gratuita, cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día.

Por su parte, en el jardín botánico de Santa Cruz "Palmetum", que abre de lunes a domingo, se ofrece al visitante un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 euros; para desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 euro.