La cena más esperada del calendario

Todo está casi listo para la cena más esperada del año, la velada que reúne, reconcilia y reencuentra a familiares y amigos: la Nochebuena. La aritmética del calendario ha hecho que en esta ocasión la esperada cena tenga lugar en domingo. De esta forma, ayer sábado los mercados, supermercados y comercios tuvieron una jornada atareada. Porque lo que está claro -se hable de crisis superada o no- es que los tinerfeños no escatiman en esfuerzos para la Navidad. Los mejores productos, pequeños lujos que el resto del año no aparecen en las neveras, algún bocado dulce y unas hermosas flores completan la receta festiva donde, según los comerciantes del santacrucero Mercado Nuestra Señora de África, no faltan la carne de cerdo, un buen salmón ahumado y alguna de las exquisitas variedades de papas de las Islas.

Elaborados Roque, una carnicería con gran tradición en la recova capitalina, estaba prácticamente sitiada ayer por las decenas de clientes. Ordenadamente cogieron su turno y esperaron, porque había mucho que comprar para que todo salga perfecto esta noche. Una de las pacientes clientas fue Conchi Díaz. "Vengo al mercado a comprar carne y pescado, para que haya para todos los gustos", explicó. Esta arafera y trabajadora en la capital tenía encargado un filo que se hizo esperar a tenor de la cola que aún tenía por delante.

Los empleados de la carnicería reconocieron que han vendido "mucho de todo" pero que en el capítulo de la carne estas Navidades la estrella ha sido la de cerdo.

Mientras, en la verdulería, Ángeles Bonis enseñaba orgullosa las "papitas negras" que servirá esta noche a su familia. "Venimos a comprar los detalles de última hora y cómo no, a comernos unos churritos con chocolate", bromeó. Para los amantes del pescado, el producto protagonista de este año ha sido el salmón ahumado que preparan los pescaderos de la recova con todo el mimo del mundo. Su precio oscila entre los 30 y los 41 euros el kilo pero los adeptos a su sabor están dispuestos a rascarse el bolsillo en unas fechas tan especiales. Los mariscos, cómo no, también son parte indispensable de los caprichos navideños. Carmensa González aprovechó la mañana para comprar almejas y berberechos. "Ya tengo en casa los langostinos yumbo", indicó.

Con todo, los que querían adornar su mesa navideña con flores lo tuvieron este año más complicado a causa de la sequía. "No hay ni nardos ni calas pero hemos terminado con todo el muérdago y el algodón", concluyó una de las floristas del mercado santacrucero.