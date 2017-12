El Ayuntamiento recuerda que las ayudas sociales tributaban hasta 2015

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, ha informado de que "todas las ayudas públicas, incluidas las de carácter social, estaban sujetas a tributación con anterioridad al año 2015. Desde entonces, se modificó la regulación del IRPF y tanto las ayudas sociales como las rentas de inserción quedaron exentas según la ley tributaria".

García contestó así en el pasado pleno del Ayuntamiento a una iniciativa de la oposición municipal, y reconoció que "es cierto que se han producido casos de vecinos de Santa Cruz que siendo beneficiarios de las ayudas para atención domiciliaria han sido requeridos por la Hacienda pública por no declararlas en su día, y naturalmente desde el Ayuntamiento nos ofrecemos a acreditar el origen y cuantía de esas ayudas e interceder ante la Agencia Tributaria".

El concejal confirmó que "el área de Atención Social informó a los beneficiarios de esas ayudas el cambio de régimen que hubo que adoptar en 2012 ante la quiebra de la empresa que prestaba el servicio y lo hicimos mediante una resolución individual en cada caso en la que informábamos de este extremo".

"El Ayuntamiento en su día, ante una situación ajena como es la quiebra de la empresa que prestaba el servicio, entendió que no podía dejar tirados en su domicilio a más de 1.000 beneficiarios de este servicio, en su mayoría de avanzada edad y a menudo en situaciones de dependencia", argumentó. García relató cómo "durante los años 2012 y 2013, con el fin de evitar la suspensión del Servicio de Ayuda a Domicilio, el IMAS aprobó ayudas sociales individuales para que sus usuarios pudiesen contratar con las empresas que prestaban el servicio en el municipio".

El edil no obstante señaló que "son casos muy puntuales, no en vano la mayoría de los usuarios de los Servicios Sociales, incluyendo los derivados de las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS), se suelen encontrar por debajo del límite de tributación". "No obstante, un grupo reducido de los beneficiarios de las ayudas sociales sí superaron el límite, con la correspondiente obligación de tributación derivada de la legislación fiscal. Ante ello, el Ayuntamiento emitió informes sobre la situación social de los interesados y sobre el carácter de las ayudas recibidas con el fin de, cuanto menos, obtener un fraccionamiento de la deuda tributaria".

Por último, García confirmó que la Concejalía de Atención Social "emitirá cuantos informes sobre la situación social y el carácter de las ayudas recibidas por los usuarios de los Servicios Sociales sean necesarios y mediará ante la Agencia Estatal Tributaria, para, cuando menos, obtener un fraccionamiento de la deuda adecuada a los ingresos y los gastos de estos vecinos".