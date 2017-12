Personas sin hogar ocuparán 10 casas en varias zonas de la capital a partir de 2018

El Ayuntamiento de Santa Cruz implantará en la ciudad a partir de enero de 2018 el innovador método Housing First para personas sin hogar, a través del cual se entregarán diez viviendas, distribuidas a lo largo de todo el municipio, a diez ciudadanos que duermen en la calle. Los beneficiarios serán personas que al menos lleven tres años sin un techo y que "tengan problemas de discapacidad, de salud mental o de adicciones". El Consistorio ya tiene preparada siete casas y las otras tres "lo estarán en breve".

Así lo anunciaron este lunes el alcalde de la capital chicharrera, José Manuel Bermúdez, el concejal de Atención Social, Óscar García, y los directores generales de la Asociación Provivienda y de la Fundación RAIS, Gema Gallardo y José Manuel Caballol, entidades colaboradoras en este proyecto, que comenzó a aplicarse "con éxito" en Estados Unidos y en Canadá.

En la actualidad, son numerosas las ciudades europeas en las que también se lleva a cabo. En España se desarrolla bajo el nombre de programa Hábitat. A partir del próximo año, Santa Cruz se sumará a las experiencias de Barcelona, Madrid, Sevilla o Zaragoza. La capital chicharrera y Arona, ambos en Tenerife, son los únicos municipios de toda Canarias que han decidido implantar este novedoso método.

"El Ayuntamiento de Santa Cruz lleva trabajando desde hace tiempo con el objetivo de sacar a las personas de la calle y darles una vida digna. Este es un asunto que no se resuelve desde la perspectiva de las instituciones ni abriendo más albergues, sino facilitando a los ciudadanos las herramientas necesarias para que salgan adelante. Por eso, para esta Corporación este es un proyecto muy importante. Como dicen los marines, nosotros no dejamos a nadie atrás", manifestó el alcalde. En Santa Cruz hay entre unas 250 y 300 personas sin hogar.

Para el programa Hábitat de la capital chicharrera ya se cuenta con siete casas y en breve se firmarán las otras tres, según lo aseguró el edil de Atención Social. Las diez viviendas pertenecen a propietarios privados que las han puesto a disposición de este proyecto bajo el régimen de alquiler. Estas se distribuyen por distintos puntos del municipio. Una vez completada la selección de los beneficiarios, lo que se prevé que ocurra a partir de finales de enero, estos empezarán a entrar a vivir en sus nuevos hogares.

El IMAS (Instituto Municipal de Atención Social) ya está trabajando con 40 personas sin hogar, de las que finalmente se seleccionarán a 10, que ocuparán, de manera individual, las viviendas. Cada uno de estos ciudadanos será un vecino más de la comunidad de la que vaya a formar parte. Recibirán una visita semanal de acompañamiento social y contribuirán a sostener su piso con el 30% de los ingresos que posean.

La entrada en funcionamiento de este innovador programa en Santa Cruz de Tenerife es fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de la gestión de la Fundación RAIS y de la Asociación Provivienda. Esta primera experiencia en la ciudad tendrá una vigencia de cuatro años, aunque la intención del Consistorio chicharrero es mantenerla en el tiempo. El proyecto supone una inversión de unos 700.000, cofinanciados por el Ayuntamiento (56%) y por el Gobierno central (44%).

El concejal de Atención Social aprovechó para pedir "la solidaridad del resto de municipios de la Isla, y de Canarias en general, así como del resto de administraciones públicas para ayudar a las personas sin hogar". "Necesitamos también la complicidad del Norte y del Sur de la Isla y de otras capitales de provincia", añadió el edil, quien recordó que el 70% de los ciudadanos que acuden al albergue de Santa Cruz no son de la capital chicharrera.

Por su parte, la directora general de la Asociación Provivienda felicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por ser "valiente" y sumarse al proyecto Housing First. Asimismo, agradeció la colaboración a los propietarios particulares del municipio chicharrero que "nos están facilitando sus viviendas y confiando en esta iniciativa".

El director general de RAIS destacó que Housing First "simplemente funciona". "Esta metodología va directamente al centro del problema de las personas sin hogar, ofreciéndoles la oportunidad de salir de la calle con una vivienda propia. Y no se trata de meterlos a todos en un bloque, sino en pisos dispersos por la ciudad. Abrir un albergue de 100 plazas es más difícil de digerir para una comunidad de vecinos que el hecho de que una persona sin hogar viva en el edificio. En estos casos, las comunidades de vecinos en lugar de ser barreras se convierten en apoyos. En Europa algo está cambiando, se está luchando por erradicar el sinhogarismo. Ojalá en Santa Cruz de Tenerife llegue un momento que no haya gente viviendo en la calle", agregó Caballol.

Este comentó que la experiencia de la Fundación RAIS en otras ciudades españolas "dice que el 100% de las personas que comenzaron el programa hace dos años sigue en las viviendas". "Tenemos casos de ciudadanos que al año ya han encontrado trabajo y han retomado su vida. En otros casos, ha sido a partir de los cinco años cuando se han vuelto totalmente autónomos", dijo. Añadió que la evaluación de los efectos del programa revelan que en sólo seis meses se consiguen resultados significativos: el 15% de los beneficiarios del programa recupera la relación con su familia y el 25% la hace más frecuente.

"Antes a un 35,7% le insultaban o amenazaban y en seis meses este valor se reduce al 7,1%; antes el 17,9% se sentía discriminado de forma permanente y a los seis meses ese porcentaje es del 3,6%; antes un 53,5% dejaba de comer algunos días y en seis meses ese volumen se sitúa en el 14,3%; antes un 25,9% sentía mucha soledad, un semestre después sólo el 11,1%", contó el director general de RAIS.