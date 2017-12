La Policía Local de Santa Cruz retomará la huelga de celo si el Ayuntamiento no le paga los festivos

El Consistorio dice que no puede atender "un incremento del 14% en las retribuciones"

Los sindicatos de la Policía Local de Santa Cruz amenazan con retomar a partir de la próxima semana, "con mucha más fuerza y contundencia", la huelga de celo, intensificando aún más su labor sancionadora ante los ciudadanos como medida de presión contra el Ayuntamiento. Si este no acepta, "como mínimo, pagarnos los días festivos, iniciaremos una huelga mucho más dura que la anterior". Los agentes advierten que se incrementarán las multas de todo tipo, los controles y las inspecciones.

A finales de noviembre, los sindicatos más representativos de la Policía Local chicharrera (Asipal-CSL, CCOO, CSIF y UGT) decidieron poner en marcha una serie de medidas de protesta, denunciando que el Consistorio hacía caso omiso a las reivindicaciones de los efectivos. En solo un día, los agentes pusieron 360 multas por encima de la media, viéndose afectados numerosos padres que habían aparcado mal el coche para dejar a sus hijos en los colegios. El 1 de diciembre, tras una encuentro con el alcalde, José Manuel Bermúdez, y los concejales de Seguridad y Recursos Humanos, Zaida González y Juan José Martínez, en el que se acordó iniciar la negociación, los sindicatos suspendieron la huelga de celo.

Sin embargo, en una reunión celebrada este miércoles, ambas partes volvieron a distanciarse. Los sindicatos presentaron al Ayuntamiento una propuesta sobre el abono de los festivos, que supondría, según estos, un gasto municipal de 400.000 euros al año, "pues solicitamos que se nos paguen 55 euros por cada día festivo realizado, de manera que se diferencie a los agentes que los hacen de los que no, algo totalmente justo". El grupo de Gobierno (CC-PP) indicó que las negociaciones siguen abiertas pero "no se podrán atender las demandas económicas de máximos que nos han planteado". Ante esto, los sindicatos han advertido que si en la reunión de la próxima semana el Consistorio no acepta esta petición "de tener en cuenta los festivos, aunque tengamos que negociar las cantidades, a lo que sí estamos dispuestos, entonces retomaremos la huelga de celo y será más dura".

"Se intensificará la vigilancia sobre el mal aparcamiento, las infracciones de tráfico, el consumo de alcohol y drogas, las ordenanzas municipales, el transporte de mercancías, el transporte público y los locales de ocio. No perdonaremos ni una en relación a las multas, por mucho que solo se aparque un momento sobre la acera para dejar a los niños en el colegio; pararemos hasta las guaguas de Titsa para pedir la documentación; y llevaremos a cabos más controles aleatorios del consumo de alcohol y drogas en zonas próximas a locales de ocio, entre otras medidas". Así lo manifestó este jueves a La Opinión de Tenerife el portavoz del sindicato policial CSI-F, Jesús Illada, quien indicó que tampoco habrá efectivos voluntarios para los grandes eventos de las próximas fechas, como la Cabalgata de Reyes o la Cabalgata de Carnaval.

Los sindicatos policiales han manifestado que están dispuestos a esperar por el resto de sus reivindicaciones, pero "exigimos una respuesta ya sobre los festivos". "Estamos hablando solo de 400.000 euros más al año para una petición que consideramos justa", señaló el portavoz del CSI-F. Por su parte, el concejal de Recursos Humanos indicó este jueves, durante una Comisión de Control y a raíz de las comparecencias solicitadas por el Partido Socialista y por Ciudadanos, que la reclamación inicial de los sindicatos representa un incremento lineal "muy notable del 14% en las retribuciones de los funcionarios de Policía, cantidad que no podemos atender ni se corresponde con la política salarial del Ayuntamiento de Santa Cruz". "Se trata de un aumento de 280 euros al mes y debemos decir que la Policía Local de la capital tinerfeña ya está muy bien retribuida, pues cada agente cobra entre 350 y 450 euros más que la Policía Nacional y la Guardia Civil", añadió el edil.

Además del abono de los días festivos, para lo que los sindicatos exigen una respuesta inmediata, estos denuncian la creación de una nueva unidad operativa que perjudica el horario de trabajo de los agentes y sus descansos; que no ha habido voluntad negociadora para la recuperación de unas retribuciones perdidas en 2009, y que no se han reconocido los índices correctores de los horarios en festivo y noche, entre otras reivindicaciones.

Precisamente, el grupo de la oposición Sí se puede manifestó este jueves durante la Comisión de Control, en la que se trataron las reivindicaciones policiales, que la Policía Local de Santa Cruz cuenta con el personal "más insatisfecho con su trabajo de todo el Ayuntamiento", según el informe de riesgo psicosocial elaborado por el propio Consistorio.