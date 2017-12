El secreto mejor guardado

Era su secreto mejor guardado. Un sueño que se cumplió ya hace dos años, cuando un mensaje de Facebook le cambió la vida. "Daniel Pages se puso en contacto conmigo. Me dijo que tenía una fantasía que estaba hecha para mí y que quería que fuera una de sus reinas", recuerda Rosalía Barreto. Esta joven, nacida en Gran Canaria pero que reside en la capital tinerfeña desde muy pequeña, es la nueva aspirante a Reina del Carnaval 2018 de Santa Cruz de Tenerife del diseñador palmero y representante de McDonald´s y la opinión de tenerife. La propuesta de Pages le pilló por sorpresa. "Me quedé un rato mirando el mensaje y me eché a llorar porque no me lo terminaba de creer. Era lo que siempre había querido", relata. No lo dudó ni un segundo. "Le dije que sí, que iba a pisar muy fuerte y que iba a ser la reina", asegura.

Rosalía Barreto lleva el Carnaval en la sangre. "Mi padre es murguero y vivo esta fiesta desde cerca. Me gusta disfrutar en la calle y llevo asistiendo a la gala desde los 15 años", explica. El sueño de ser Reina del Carnaval resonaba en esta joven de 23 años desde muy pequeña. "Siempre he querido ser la embajadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife", destaca. Ahora, que apenas quedan dos meses para subirse al escenario, esta chicharrera, que no quiere desvelar aún nada de su diseño, afirma que la clave para alzarse con el cetro está en fundirse con la fantasía. "Tienes que ser uno con el traje. No es el traje y tú, sino un todo. Y estoy segura de que lo voy a conseguir", sostiene con entusiasmo.

Fue en mayo de este año cuando Pages le presentó su idea. "Solo puedo decir que mi traje es un sueño y que estoy enamorada de él", señala. La representante de McDonald´s y la opinión de tenerife sostiene que está en las mejores manos. "Que él te escoja como candidata es como si en el mundo de la moda te ofrecen desfilar para Victoria´s Secret", destaca. Y como no quiere defraudarlo, Barreto se lo está tomando muy en serio. "Voy todos los días al gimnasio para sacar fuerza y estoy comiendo muy bien", puntualiza. Aunque reconoce que cargar con las decenas de kilos que pesan las fantasías santacrucera "es un reto", no olvida que la mente también hay que entrenarla. "Sé que van a haber tanto cosas buenas como malas ya que cada uno es libre de opinar lo que quiera", añade.

Los viajes y los niños

Estudiante de Magisterio y de Azafata de Vuelo, la joven trabaja como modelo mientras completa su preparación académica. Se define como amante de los viajes y de los niños. "Me encanta ver mundo y culturas diferentes pero también me gusta enseñar y desearía que la sociedad del futuro no tuviera que irse fuera a trabajar porque aquí no hay oportunidades", destaca. Por ello, espera poder compaginar sus dos profesiones. "Cuando empiece a volar también podré dar clases de aviación", puntualiza.

Asegura que es feliz en un museo y que su mayor virtud, y a la vez defecto, es la sinceridad. También reconoce que cuando abre un libro, "desconecto". "También me gusta ir al gimnasio, ir al cine, pasarlo bien con mis amigos, escuchar música... vamos, lo normal", agrega. Como experiencia en encima de una pasarela, Barreto ya sabe lo que es intentar captar la atención de un jurado en las fiestas de Mayo santacruceras. Y es que le gusta la moda aunque es consciente de que es una carrera "con fecha de caducidad". "Sé que esto se acaba y por eso he estudiado para poder dedicarme a otra cosa", agrega.

Una tumba

"El primer contacto con Pages no se lo conté a nadie, luego volvió a hablarme y tuve que decírselo a mi madre. No me aguantaba", recuerda. Pero hasta esta semana no lo sabía nadie más. "He sido una tumba", destaca. Sin embargo, desde el lunes, su teléfono no para de sonar. "Mi padre se sorprendió muchísimo ya que él sabía que me hacía mucha ilusión presentarme y todavía no se lo cree", apunta.

Los nervios no se han apoderado de ella. "Esto muy tranquila y voy a ganar", asegura. La joven está deseando conocer a sus compañeras de escenario y también de sueño. "Espero que nos llevemos muy bien, al fin y al cabo todas estamos sintiendo lo mismo y todas queremos lo mismo", agrega. De momento, con quien ya ha hecho muy buenas migas en con la otra candidata de Pages, Minerva Hernández. "Nos llevamos muy bien y estamos muy contentas", reconoce Barreto.

La fantasía que inundará este año la capital tinerfeña es, para la joven, "un tema y un cartel que me encantan". "Para mí, la fantasía tiene que ver con los sueños por lo que creo que es muy personal", destaca. De alzarse con el título, la chicharrera, que reside en La Salle, afirma que buscaría la humildad. "Al fin y al cabo estás ahí gracias a tus patrocinadores y a que una persona se fijó en ti y te apoyo", señala. Tampoco se olvida de la confianza en sí misma y el saber hablar. "Creo que es importante saber desenvolverse", agrega.

Si tuviera que vender el Carnaval santacrucero por el mundo, Barreto asegura que se le llenaría la boca de halagos. "Conozco otros Carnavales, como los de otras Islas, y sinceramente, como este no hay ninguno", asegura. Se queda con la fiesta chicharrera por que "hay muchísima gente, mucha luz y color". "Es una época en la que todo el mundo está feliz y creo que es algo que hay que vivirlo", añade.

Un espectáculo

El 7 de febrero del próximo año, la joven cumplirá su sueño. No le importa si en el Recinto Ferial habrá un escenario rotatorio o no. "Todavía no tengo ni idea de si lo habrá, pero sí lo hay, a por todas", sostiene. La gala, para Barreto, es "un gran espectáculo que disfrutar a tope". "Llevo yendo al recinto muchos años y a mí me encanta, disfruto cada momento", apunta. El año pasado, esa emoción se desbordó. "Cuando vi salir a Laura -una de las candidata de Pages-pensé: El año que viene me toca a mí", recuerda con lágrimas en los ojos.

La aspirante a Reina de las fiesta chicharrera sostiene que no suele equivocarse en su quiniela particular. "Desde que Cecilia -Reina del Carnaval de 2016- salió al escenario sabía que iba a ganar", reconoce. Por eso, sostiene que no le importaría salir en primera posición como ella, aunque de elegir, "prefiero ser de las últimas para poder sorprender".

Barreto empieza ahora su cuenta atrás. "Con todas las ganas que tengo y el tiempo que llevo esperando, voy a salir a por todas de eso que no quepa duda", asegura. Además, sostiene que tiene la suerte de representar "al mejor". "Es mi diseñador favorito y voy con esa seguridad a la gala", recalca antes de volver a afirmar "quiero ganar y el 7 de febrero lo daré todo".