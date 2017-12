El irlandés que emigró al Carnaval

Un irlandés que después de mucho viajar recaló en el Carnaval chicharrero del que ya no se ha querido marchar. Así define José David Delgado al personaje del que se disfraza cada año para animar las carnestolendas de Santa Cruz de Tenerife. Con peluca y barba pelirroja y un atuendo protagonizado por el color verde, tan característico de este país, este personaje hace su aparición cada año sobre todo en el Entierro de la Sardina, ya que este tinerfeño lo considera el acto más auténtico de estas fiestas.

Delgado, al que muchos conocen como El Sargo, es un enamorado del Carnaval y reconoce que el Miércoles de Ceniza es su día favorito. "Es la esencia del Carnaval, donde salen los carnavaleros de toda la vida, tiene otro tipo de público", asegura.

Este tinerfeño también formó parte del grupo conocido como el Ejército de la Sardina, que durante años acompañó a las viudas en este tradicional desfile. "Durante cinco años entregamos premios a las personas que defendían el entierro, como Enrique González o la sociedad Mamel's", explica.

Fue de esta manera como Delgado entró en contacto con Manolo Peña y pasó a ser integrantes de la murga Los Mamelucos, en la que salió durante cuatro años. Este joven también ha participado con los grupos No tengo el chichi para farolillos y Los niños del pijama de rayas en la Canción de la Risa.

"Tuve que dejar la murga por temas de estudio y también de trabajo", afirma, aunque Delgado mantiene que continúa teniendo un corazón murguero y que señala que "una vez que termine los estudios pensaré si entro de nuevo, porque hace falta mucho tiempo y dedicación".

Sin embargo, este carnavalero siempre encuentra la forma de participar en cualquier evento. "Hace dos años no pude salir con Mamelucos y hice una parodia disfrazándome de Negro del WhatsApp", cuenta. Por eso, Delgado mantiene que aunque en la actualidad no tiene tiempo para dedicarle a la murga "busco la opción de participar de alguna manera".

El tinerfeño admite que existe una gran diferencia entre salir solo como un personaje o formar parte de un grupo. "No cabe duda de que las experiencias son muy diferentes, en la murga tienes que tener mucha disciplina mientras que con el personaje vas más a tu bola", mantiene.

Delgado explica que disfrazarse del irlandés errante, como él llama a su personaje, se le ocurrió un día por casualidad viendo un capítulo de Los Simpson. "Me hizo mucha gracia un personaje que sale en esta serie de animación y me decidí a emularlo en Carnaval", indica.

Hace seis años que este joven se disfraza de irlandés cada Carnaval y aunque su momento álgido es durante el entierro de la Sardina, "me suelo ataviar de irlandés cada vez que salgo".

Delgado explica que sobre todo "vacilo mucho con los turistas y les comentó que me vine desde Irlanda a vivir a Tenerife y me quedé aquí por este Carnaval".

Tanto ha andado el irlandés por las calles de Santa Cruz de Tenerife que Delgado tendrá que renovar este año el disfraz para poder volver a salir. "Ya no aguanta otro Carnaval, pero no quiero dejar de salir, así que lo haré de nuevo", señala. Este joven admite que en alguna ocasión le han relacionado con el personaje que interpreta cada Carnaval. "La verdad es que me ha pasado varias veces que me pregunta si soy yo el que se disfraza de irlandés", afirma.

Por eso, su intención es seguir sacándole a la calle cada año y aunque admite que no le importaría convertirse en uno de los personajes recordados del Carnaval chicharrero, reconoce que esto no es lo más importante. "Lo principal es que yo me lo pase bien con este disfraz, todo lo demás es secundario", admite.

Para este joven del Cardonal otro de los platos fuertes del Carnaval y, bajo su punto, de vista uno de los grandes aciertos de los últimos años ha sido el Carnaval de día. "Lo disfruto al máximo, salgo a las 11:00 de la mañana y no llego hasta las 5:00 de la madrugada a casa, lo vivo desde dentro", expone.

Para Delgado, lo mejor de las carnestolendas chicharreras "son las amistades que se hacen gracias a esta fiesta". A él incluso le ayudó a conocer a la que hoy en su mujer, Naira, con la que también comparte su amor por esta época del año.